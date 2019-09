Mi Teleférico presenta denuncia contra agresor de un usuario en la Línea Blanca

El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, César Dockweiler anunció que la institución presentará una denuncia en contra de una persona que presuntamente agredió a un usuario de la Línea Blanca dentro de una cabina, ayer.

La víctima dio a conocer el incidente a través de su cuenta de Twitter. Hoy la empresa se manifestó y lamentó lo sucedido.

Según la denuncia, el agresor habría sido una persona en estado de ebriedad.

Dockweiler respondió, en la misma red social, asegurando que Mi Teleférico "cuenta con elementos y controles que minimizan la ocurrencia de cualquier tipo de agresiones". Señaló que el "hecho no quedará impune" y anunció que se denunciará al agresor.

El afectado, señaló que tras recibir los primeros auxilios en la estación tuvo que ir por cuenta propia a un hospital y no se atrapó al agresor.

No agarraron al tipo a pesar de que se los indiqué. No sé ocuparon de mi atención de salud más allá de primeros auxilios y después les valió. Si yo no molestaba ni siquiera me daban el formulario de quejas.

— alhen ‏ (@erlaniux) September 1, 2019