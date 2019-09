Patzi asegura que habrá segunda vuelta y Morales desconocerá los resultados

LA PAZ |

El Gobernador de La Paz y actual candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, dijo hoy que Evo Morales no ganará por mayoría en las Elecciones Generales y habrá una segunda vuelta de la que incluso desconocerá sus resultados.

"Evo no va a ganar, esa es la hipótesis. Su objetivo en este momento es solo lograr la diferencia del 10%, ya no habla de una mayoría absoluta, eso ya está lejos de su aspiración, pero como no va a ganar y va a haber segunda vuelta, tengo una hipótesis dura, de que va a desconocer (los resultados)", manifestó a los medios.

Hace unos meses, Patzi señaló en una entrevista con Página Siete que el candidato por el MAS "va a ganar sí o sí, si no hay otro mecanismo que lo saque. Claro, va a ganar por fraude, por lo que sea, hasta puede desconocer el resultado de las elecciones".

El jefe del Estado ante la consulta si respetará los resultados de los comicios, el pasado mes de agosto dijo en una rueda de prensa: "Por supuesto vamos a respetar los resultados que tenemos. Una cosa son las elecciones nacionales; entonces, todo el respeto correspondiente".

En febrero de este año, Morales manifestó su deseo de ganar los comicios de octubre con al menos 70% de votación y que la gestión 2020- 2025 sería su última. "Pienso que es mi última gestión hasta el 2025 y quisiera despedirme con más del 70% como pueblo, ese es el gran deseo que tenemos", sostuvo.

Patzi también habló de un posible fraude en los resultados, aunque este no pasaría de un 5% en la sumatoria de votos. "Puede incluso tener fraude, pero con las nuevas tecnologías avanzadas como las redes y celulares es muy difícil llevar un fraude de más del 5% porque si lleva eso el TSE se genera un caos, lo que queda al Evo es desconocer una elección".

Miembros del partido de Gobierno descartaron la posibilidad de una segunda vuelta, algunos voceros reconocen que deben trabajar para tener dos tercios en la Asamblea Legislativa, aunque otros aseguran que ganarán de manera contundente.