TLGB presentará denuncia contra el candidato del PDC por discriminación

El Colectivo Trans, Lésbico, Gay y Bisexual de Bolivia (TLGB) denunciará al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, por plantear que los homosexuales deben tener atención psiquiátrica, declaró el representante de esta organización, Rodolfo Vargas.

“Solicitar al Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación que tome cartas en el asunto, porque ha vulnerado la Ley 045, en la que se prohíbe la discriminación por homosexualidad; ha pisoteado el artículo 14 de la Constitución Política del Estado”, sostuvo Vargas.

El candidato del PDC afirmó el lunes en Tarija que el “complejo” de los transgénero sólo dura 10 años y por eso sugirió que la comunidad LGTB necesita un tratamiento psiquiátrico y ayuda de un pastor de la Iglesia.

“Ellos (los transgénero) no duran más de 10 años con ese complejo y ya están arrepentidos, llegan reprimidos y no saben qué hacer y están llenos de tatuajes, porque intentan rebuscar su forma de salirse del problema, no llegan a aceptar esa realidad”, afirmó el presidencial Chung, según un reporte del periodista, Mario Fernández, para Erbol.

Vargas denunció que éste es un claro ejemplo de homofobia y discriminación contra esta población, aunque dijo que no es el único, porque similares posiciones tienen otros candidatos, como el presidencial de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas.

La posición de Chi se expresa en el marco de la campaña hacia las elecciones generales de octubre de este año.

No es la única polémica que levantó el presidenciable del PDC. Ayer, Hyun Chung afirmó que el culto a la Pachamama y la Tierra forma parte del paganismo y la “artimaña del Diablo”.