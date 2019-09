Vídeo muestra al Gobernador de Oruro en presunto estado de ebriedad en Tránsito de Tarija

LA PAZ |

Un vídeo que circula en las redes sociales (RRSS), muestra al Gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad. El hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

El Gobernador, en contacto con los medios de comunicación, no quiso referirse al vídeo ni corroborar si fue retenido por la Policía de Tránsito. Solo dijo que no estaba manejando un vehículo oficial en estado de ebriedad.

"Primero se me está acusando de que habría consumido bebidas alcohólicas en una movilidad oficial y, segundo, se me está haciendo ver de que estaría conduciendo. Quiero desmentir categóricamente que en ambos casos no es cierto", afirmó.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre la evidencia real que circula en las RRSS respondió: "Yo quisiera que eso se diga a partir de las instancias correspondientes. Las personas que están, por ejemplo, denunciando, les corresponde a ellos aclarar eso".

Por su parte, el asambleísta departamental de Oruro, por Unidad Demócrata, Saúl Sánchez, pidió al gobernador orureño dejar su soberbia y aceptar su error.

"Lo más aconsejable es que el Gobernador, como primera autoridad del departamento de Oruro, se disculpe y admita ese error, ese delito que cometido y tendría que nomás ser sancionado como cualquier ciudadano porque la Ley y la Constitución son igual para todos", resaltó en contacto con radio Fides.

Versión policial

El director de Tránsito, coronel Víctor Velásquez, confirmó, a Unitel-Tarija, la presencia del Gobernador de Oruro en oficinas de Tránsito de Tarija. Sin embargo, aclaró que no se les detuvo porque el chofer pasó el test de alcoholemia.

"Un patrullero de la estación central ha conducido un vehículo, supuestamente, donde el conductor estaba en estado ebriedad. El caso lo ha recibido en comisaría y se ha hecho las pruebas como corresponde, el examen de alcohotest del conductor ha dado cero, como ha dado cero no se le ha sancionado. Como cualquier otro caso se le ha liberado y no ha corrido ningún tipo de sanción", informó.

Este medio también conoció de fuentes oficiales que, después que la autoridad orureña fue retenida, una llamada ordenó su liberación inmediata.

Además, el informe periodístico dijo que presuntamente los policías serán procesados. El otro dato, es que la autoridad departamental estaba haciendo uso de un vehículo oficial en estado supuestamente de ebriedad, según se puede observar en el vídeo se trata de la placa de control 3769-SSH.