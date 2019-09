Evo afirma que es sencillo ganar las elecciones, pero difícil contar con equipo de trabajo

El presidente Evo Morales afirmó hoy que ganar las elecciones con mayoría absoluta es sencillo frente a lo complicado de contar con un equipo adecuado para hacer gestión, de acuerdo a las políticas del Gobierno.

Indicó que la capacidad profesional se debe combinar con la conciencia social y no es fácil hallar un perfil de esas características.

"Yo digo, a veces es sencillo ganar las elecciones, con más del 50 por ciento, con más del 60 por ciento, lo más difícil es escoger el equipo de trabajo; pueden ser buenos profesionales, pero a veces sin conciencia social; o (a veces) mucha conciencia y responsabilidad social, pero necesitamos gente capaz en temas de administración, eso cuesta armar", manifestó Morales en un acto público en Cochabamba.

El Jefe de Estado indicó que por falta de personal adecuado hubo "problemas serios" en la construcción de la carretera Santa Bárbara - Quiquibey.

"Lamentablemente no todos acompañan bien, y ahí el pueblo tiene razón; algunos me dicen: 'hermano Presidente, no te acompañan tales autoridades'", refirió Morales.

Sin embargo, el Primer Mandatario destacó la gestión de algunas alcaldesas, de quienes dijo ejecutan el presupuesto en obras antes de lo establecido y con muy buenos resultados.

"Las alcaldesas ganan a los alcaldes, como ejecutarán (los recursos), no sé. Lo que deben hacer en 12 meses, por ejemplo, en 10 meses terminan, y bien hecho", apuntó.