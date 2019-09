Viceministro considera que amerita sanción disciplinaria para policía que filmó al gobernador de Oruro en estado de ebriedad

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseguró hoy que el policía que filmó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en aparente estado de ebriedad, debe recibir una sanción disciplinaria.

"(Se debe dar una) sanción disciplinaria porque la normativa policial no permite que un funcionario pueda publicar una filmación propia de su trabajo (…). Que se haya grabado y eso se haya publicitado ya tiene otro tipo de trasfondo. ese es un mal procedimiento policial", dijo Quiroga.

Un vídeo que circula en las redes sociales muestra al gobernador de Oruro ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad. El hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

Vásquez dijo hoy que no cometió ningún delito y que hay intenciones para mellar su dignidad. Aseguró que su chofer estaba sano porque pasó el test de alcoholemia en Tránsito de Tarija. Sin embargo, ambos estaban en un vehículo de uso oficial.

"El vídeo a mí me permite nuevamente ratificar que yo no he tomado bebidas alcohólicas en la movilidad (de uso oficial), primero; segundo que yo no estaba manejando", expresó la autoridad, en contacto con los medios de comunicación.

Ayer, los diputados opositores por Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Rafael Quispe, anunciaron una demanda penal por los delitos de uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado, contra el gobernador de Oruro

Santamaría dijo que Vásquez no estaba conduciendo el vehículo pero que se encontraba en una movilidad de uso oficial, en aparente estado de ebriedad.