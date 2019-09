PDC y Pan Bol están en el limbo por fracturas y esperan decisión del TSE

El Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encuentran en un limbo electoral o incertidumbre sobre lo que pueda suceder ante la solicitud de sustituciones de sus candidatos vicepresidenciales por diferentes motivos, aspecto que debe ser analizado por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los Tiempos conversó con representantes de ambas organizaciones políticas, quienes confirmaron que cumplieron con lo que establece la norma: presentar hasta este 5 de septiembre los nombres que sustituirán a los candidatos anteriores.

“Como estaba previsto hemos entregado y cumplido con la presentación de la candidata que reemplazará a la doctora Paola Barriga para el cargo de la vicepresidencia y es la empresaria alteña Irma Acne Vargas”, afirmó Luis Ayllón de PDC.

Barriga presentó su renuncia irrevocable ayer, después del plazo de presentación de sustitución por renuncia.

La candidata a la presidencia de Pan Bol, Ruth Nina, refirió que su partido sustituyó al candidato a la vicepresidencia Leopoldo Chui, pese a que éste fue habilitado por el TSE.

“Hemos entregado todos los documentos de sustituciones y con ello también se ha ingresado el documento de nuestro nuevo candidato a la vicepresidencia. Ahora, estamos a la espera que mediante resolución el TSE se pronuncie. Entonces, al igual que el PDC estamos pendiente que se nos notifique porque hemos cumplido con lo establecido por ley”, dijo Nina, reservándose el nombre del reemplazante de Chui hasta que el TSE confirme la solicitud.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, refirió que hasta el jueves pasado era el plazo para presentar renuncias y sustituciones y que en el caso del PDC no se conocía de manera oficial la renuncia de Barriga. En caso de oficializarse más adelante, señaló que eso será considerado en Sala Plena.

“La cuestión de procedimiento tiene que ser analizado en Sala Plena, pero con documentos que sigan todo su proceso, es decir, que va a ser analizado en la Sala Plena, en este momento no podemos dar opiniones personales, eso será analizado una vez que tengamos de formalidad. No podemos adelantar criterio en tanto no se haya tratado en Sala Plena”, señaló.

Respecto a la situación de Chui en Pan Bol, el vocal Idelfonso Mamani indicó que el TSE se pronunció en su momento y que ahora no compete tocar el punto.

“Lo que sí está cerrado es la posibilidad de sustituir por causal de renuncia, quiere decir que los que han renunciado tenían la posibilidad de ser sustituidos. Las otras causales que son impedimento, fallecimiento e inhabilitación tienen otro tratamiento”, mencionó.

SE ABRE SUSTITUCIÓN POR OTRAS CAUSALES

El calendario electoral dispone que del viernes 6 de septiembre hasta el 16 de octubre, los partidos políticos podrán hacer sustituciones por otras causales que no sea la renuncia.

“Sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes comprobados, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total ante el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales”, refiere.

TRIBUNAL SORTEA ORDEN DE DIFUSIÓN PARA PARTIDOS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteó el orden para la difusión de la propaganda electoral gratuita en medios de comunicación del Estado para los siete partidos y dos alianzas políticas.

La difusión de la propaganda gratuita será desde el 20 de septiembre hasta el miércoles 16 de octubre, 72 horas previas al sufragio.

El orden que estableció el sorteo fue Comunidad Ciudadana (CC), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Bolivia Dice No (BDN), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Movimiento Al Socialismo (MAS), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Los partidos y alianzas deberán enviar sus piezas (spots para televisión, cuñas radiofónicas y diseño para medios impresos) al TSE para que se remita el material a los medios estatales.

EL OEP CONSOLIDARÁ EL PADRÓN HASTA EL DOMINGO

Este domingo 8 de septiembre el Órgano Electoral Plurinacional (TSE) hará conocer las resoluciones de los Tribunales Electorales Departamentales respecto a las representaciones de ciudadanos inhabilitados.

En el exterior, se conocerán las resoluciones comunicadas por el representante del Tribunal Supremo Electoral.

El Órgano Electoral informó que 36.123 personas fueron inhabilitadas, quienes tenían la posibilidad de presentar sus reclamos hasta el pasado viernes.

De este total, 31.303 fueron inhabilitadas debido a que siendo sorteadas como juradas y jurados electorales no acudieron a cumplir con esta función.

La consolidación del padrón electoral para las elecciones generales 2019 será presentada hasta este 11 de septiembre, conforme a la actividad 16 del calendario electoral vigente.