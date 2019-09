Médico afirma que bombero falleció por un infarto y no por el fuego o humo

LA PAZ |

El médico Juan José Gallo, que trabaja en el municipio de Palestina, en Concepción, confirmó a la ABI que el bombero voluntario, Pablo Miguel Suárez, quien falleció ayer en esa población, sufrió un infarto al miocardio cuando retornaba después de coadyuvar en la mitigación del incendio en la Chiquitanía. Dijo que su muerte no tiene que ver con el fuego o con el humo.

"Presumimos que la causa de la muerte fue por un infarto agudo al miocardio", puntualizó y explicó que cuando llegaron al lugar no había fuego o humo.

"No está relacionado con el fuego el deceso, ni con la intoxicación con el humo, cuando llegamos no había fuego y no había humo en el lugar", subrayó al puntualizar que el informe preliminar del infarto agudo al miocardio se debe a la posición en la que encontraron al bombero que había llegado de La Paz.

El galeno remarcó que el diagnóstico final de la causa del fallecimiento se establecerá en la autopsia de ley.

Minutos antes, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó que la muerte de Suárez, oriundo de La Paz, se debió a un paro cardíaco en el momento en que retornaba a la comunidad de Palestina, después de abrir una brecha en un incendio registrado en Concepción.

"Pertenecía al grupo Ajayu Civiles de La Paz que estaban trabajando con SAR-Bolivia de La Paz; había llegado antes de ayer para apoyar al trabajo de apago incendio, estaba abriendo una brecha y retornaban a la comunidad Palestina y sufrió un paro cardiaco un síncope y nosotros damos esta lamentable noticia porque nos solidarizamos con la familia", dijo en conferencia de prensa.

Según datos preliminares, Suárez nació el 7 de febrero de 1985, contaba con 34 años y vivía en la zona de Sopocachi de La Paz.