Campesinos marchan de Pailón a Santa Cruz exigiendo anular pausa ambiental

Pasadas las 9:00 de este jueves partió desde Pailón con destino a la ciudad de Santa Cruz la marcha convocada por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Indígenas y Originarios (Fsutc) que tiene como finalidad exigir la abrogación de la Ley 181 de Pausa Ambiental que promulgó hace una semana la Gobernación de Santa Cruz.

La marcha también exige una investigación penal a empresarios de la Chiquitania en cuyos predios se iniciaron los incendios forestales que calcinaron cerca de 2 millones de hectáreas en región, informó el secretario ejecutivo de la Fsutc, Adolfo León.

Robert Arias, ejecutivo de la Fsutc de la Gran Chiquitania, explicó que la Ley de Pausa Ambiental vulnera el derecho al trabajo de cientos de familias campesinas que no pueden continuar con sus actividades de producción agrícola. Por ello, la marcha se dirigirá hasta la Gobernación de Santa Cruz, con un recorrido de aproximadamente 51 kilómetros.

León, por su parte, subrayó que los incendios fueron provocados por empresarios y actores políticos de oposición que pretenden desprestigiar al partido de Gobierno. “Pedimos investigación para dar con los actores, para que se pueda castigar, porque esta gente tiene que ir a parar a la cárcel, no puede ser que vengan y quemen nuestros bosques y tierras y después tengamos que ser acusados, calumniados, injuriados injustamente la gente indígena que sólo sobrevivimos en un pedazo de tierra, producimos para comer, estamos todavía en extrema pobreza”, agregó León.

El pasado 5 de septiembre, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, promulgó la Ley Departamental de Declaratoria de Pausa Ambiental, debido a los incendios forestales que continúan azotando a la Chiquitanía.

La ley tiene el objetivo de preservar el patrimonio natural, establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelo, para fines de restauración y la conservación del patrimonio natural; también, evitar daños mayores a futuro.

La norma prohíbe asentamientos en las áreas afectadas por los incendios, quemas, desmontes, el cambio de uso de suelo (tierras de uso restringido, forestal, áreas naturales protegidas y unidades de conservación de patrimonio natural).