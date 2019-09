García Linera asegura que los programas de Mesa y Ortiz se basan en el proyecto del MAS

El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó hoy que los candidatos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), y Oscar Ortiz de Bolivia Dice No, son funcionales al partido de Gobierno porque sus programas se basan en el proyecto del MAS.

"Yo creo que tanto Carlos Mesa como Oscar Ortiz, esas personas que tanto nos atacan, en cierta manera son funcionales al MAS, ambos, por la sencilla razón de que ninguno de ellos ha podido ser capaz de proponerle al pueblo boliviano un proyecto alternativo de economía, de Estado y de sociedad", manifestó García en entrevista con Bolivisión.

La autoridad dijo que, por limitación intelectual, política e histórica, ambos candidatos mueven sus propuestas alrededor de lo planteado por el partido oficialista.

"Un candidato dice: 'no voy a privatizar, no voy a anular los bonos, no voy a subir el dólar, no voy a quitar el Juancito Pinto'; entonces, para qué eres candidato, si vas a hacer lo mismo que nosotros", interpeló el Vicepresidente, que junto a Evo Morales conforma el binomio oficialista.

Nueve candidatos compiten por la silla presidencial en las elecciones generales del 20 de octubre, de los cuales Mesa y Ortiz ocupan el segundo y tercer lugar de preferencia, respectivamente, en las encuestas de opinión que se vienen realizando.

Para García, ambos candidatos, por su limitación política e intelectual, no prepararon con anticipación un modelo alternativo, y "lo único que hacen es adherirse a lo que nosotros estamos construyendo, por eso, aunque no lo quieran y aunque nos insulten, ambos partidos políticos son funcionales la MAS".