Diálogo entra en cuarto intermedio y galenos amenazan con radicalizar huelga de hambre

LA PAZ |

El diálogo entre el Ministerio de Salud y la dirigencia de los médicos ingresó en cuarto intermedio luego de 12 horas de negociaciones, en el que no se pudo llegar a un acuerdo sobre la Ley General del Trabajo.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, indicó que no existe ningún impedimento legal para que los galenos no sean incorporados a la Ley General del Trabajo y gocen de todos los beneficios como cualquier trabajador formal. Indicó que el argumento del gobierno es la falta de recursos para asumir esa carga laboral.

"No existe una fundamentación jurídica de que no podemos ser incorporados en la Ley General del Trabajo, solamente es que no existen los recursos financieros suficientes para la reincorporación, porque sería una carga económica para el Estado", apuntó.

El dirigente del Sindicato de Médicos y Ramas Afines (Sirmes), Fernando Romero, lamentó una vez más que el gobierno no vaya con propuestas a las reuniones de diálogo para dar solución y pida nuevamente cuarto intermedio.

"Expresamos nuestra indignación extrema, cómo es posible que en Cochabamba se trabaje, se presente una propuesta y declare un cuarto intermedio, nuevamente vamos a Santa Cruz y otra vez con el mismo discurso", lamentó Romero.

El galeno remarcó que no es posible que una autoridad, como la ministra de Salud, Gabriela Montaño, "vaya al diálogo sin tener propuestas sin tener alternativas, ya van 30 días de huelga, lo que significa una situación grave para el país".

Mientras el gobierno no resuelva las demandas de los médicos, el paro y los piquetes de huelga de hambre continúan y se suman. Romero anunció la instalación de más piquetes por días y radicalizar la medida.

"Ayer tuvimos un piquete de huelga de hambre, hoy tenemos otros más y mañana otro, siguen las movilizaciones, en todo el país se va a masificar esta medida porque no vamos a aceptar que no nos incluyan en la Ley General del Trabajo", apuntó.

Otro punto tratado en la reunión fue el referido a la Ley 1189 que impulsa la construcción de hospitales para la Caja Nacional de Salud (CNS). Viruez indicó que se concluyó con el Ministerio de Salud que la Caja requiere de una reestructuración. Reiteró que ellos no participaron del plan para la construcción de más centros.