Fiscalía analiza investigar a jefe anticorrupción de la Felcc por extorsión

El Ministerio Público analiza abrir una investigación penal en contra del mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la División Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, por supuestos hechos de extorsión a un oficial de la Policía y por venta de medicamentos adulterados.

"Esa noticia la vamos a analizar conjuntamente con los fiscales que conocen el tema, vamos a hacer una evaluación para ver si las aseveraciones son fidedignas. Si son fidedignas vamos a iniciar una acción de oficio", informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

Dijo que al momento no hay ninguna denuncia contra el jefe policial, sin embargo, refirió que sostendrá una reunión con la fiscal que investiga el caso sobre venta de medicamentos falsificados y del contrabando, para que informe sobre el tema.

Alave dijo que de hallar indicios que sustenten estás denuncias, se abrirá un proceso penal en contra del mayor Guarachi.

Ayer, el teniente de la Policía, Omar C. P., denunció que Guarachi, a través de oficiales subalternos, le pidió $us 20 mil para no vincularlo en el caso de venta de medicamentos falsificados.

El denunciante dijo que esta petición la hicieron un día antes de que lo citen a declarar como testigo del caso. Refirió que en primera instancia se negó a pagar los $us 20 mil, porque no tenía esa suma, y acordaron un pago de $us 15 mil.

Contó que el dinero debía entregarlo a Guarachi el día de su declaración, pero como no logró reunir esa suma lo sindicaron en el caso hasta encarcelarlo. El teniente también aseguró que el jefe anticorrupción de la Felcc tiene una farmacia clandestina donde comercializa medicamentos adulterados.

Omar C. P. refiere que lo vincularon al proceso debido a que la Fiscalía le sigue a su madre Lidia P., considerada una de las principales distribuidoras de medicamentos ilegales.

El mayor Guarachi negó tales vinculaciones y dijo que pretenden dañar su imagen con mentiras.