Peregrinan 3 días buscando atención médica para bebé de madre con VIH

Una abuela peregrinó con una bebé de seis meses por tres días en hospitales de Sipe Sipe y Quillacollo, buscando atención de emergencia debido a una diarrea que puso en riesgo a la recién nacida. La menor tuvo problemas para ser atendida debido a que no tenía certificado de nacimiento, lo que complicó su inscripción al Sistema Único de Salud (SUS).

La bebé es hija de O .L., una joven madre con discapacidad física y mental que fue violada en la localidad de Sipe Sipe y resultó embarazada. La madre habría sufrido una anterior vejación en Independencia, por la que contrajo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), situación que provocó que, junto a su familia, se traslade a Sipe Sipe.

La bebé nació por cesárea y no contrajo el virus, pero el viernes se puso mal y la llevaron al hospital de Sipe Sipe, donde tardaron en atenderla porque no estaba inscrita al SUS y no tenía certificado de nacimiento. Luego sufrió un síndrome complejo que propició su traslado a un centro de tercer nivel.

Tras una complicación la madrugada de ayer, tuvo que ingresar a emergencias del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y luego ser trasladada al maternológico Germán Urquidi de Cochabamba. El cuadro que presentaba la menor hace referencia a shock hipovolémico.

Una de las vecinas que ayudó a la abuela y que prefirió guardar su nombre en reserva detalló que no hubo una atención para la bebé desde el viernes. Relató que el diagnóstico inicial fue resfrío común; sin embargo, pese a los medicamentos que le dieron en el hospital de Sipe Sipe, no había mejoras.

La abuela de la niña, Dominga, señaló que, al ver esta situación, llevó a la bebé nuevamente al hospital.

“El sábado me llamó, me dijo que no sabía qué hacer, ‘me tratan mal cuando voy, me da miedo ir’. El sábado fue, pero de la puerta del hospital se ha ido porque ‘es sábado y ni la Defensoría me va a atender’. Así se había ido, le dio anís para bajarle la fiebre”, relató la vecina que fue a verla en la tarde y vio que la bebé estaba respirando agitada.

A esto se suma que la bebé no tiene certificado de nacimiento y el documento de nacido vivo está en manos de la Defensoría de la Niñez de Sipe Sipe, que señaló que haría las gestiones para obtener el documento, pero incumplió este compromiso.

La abuela señaló que, en determinado momento, no quisieron atender a su nieta porque no tenía certificado y, por ende, no pudo ser inscrita en el SUS.

El responsable de la Defensoría de Sipe Sipe, Ariel Calvi, aseguró que el trámite para el certificado está en la vía judicial porque “administrativamente ha sido rechazado por el Sereci, por el tema de la mamá y el grado de la discapacidad”.

Al respecto, la directora del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Mirian Enriquez, aseguró que se podría seguir el procedimiento convencional para emitir el certificado de manera inmediata.

La bebé está estable. Si bien no quisieron brindar mayores datos, los médicos señalaron que la niña está estable, ya que llegó en estado grave.

“NO TENEMOS LECHE PARA LA BEBÉ”

Dominga, abuela de la bebé de seis meses que está internada en el hospital Germán Urquidi, señaló que no tienen leche para la niña.

“Leche no tenemos; he comprado cinco latas, pero no ha aguantado. Ahora quiero su certificado para que tenga su bono, la Defensoría me ha dicho que iban a hacer una campaña. Una semana han caminado, pero nunca han comprado leche”, aseguró.

Para ayudar a Dominga, puede dirigirse al estudio fotográfico V&C, en la 25 de Mayo entre Heroínas y Colombia, o comunicarse al 79384241.

DEFENSORÍA PREVÉ OTRAS ACCIONES PARA LA NIÑA

REDACCIÓN CENTRAL

El responsable de la Defensoría de la Niñez de Sipe Sipe, Ariel Calvi, señaló que esta oficina prevé otras acciones para el cuidado de la bebé.

“La abuelita estaría actuando de forma irresponsable por la falta de higiene porque la bebé ya tuvo problemas de salud, entonces nuevamente ha vuelto a suceder el hecho”, dijo.

Calvi señaló que buscaron una familia ampliatoria, pero, al no encontrarla, ahora se considera la posibilidad de llevar a la menor a un centro.

“Posteriormente tomaremos determinaciones más fuertes porque veo que la abuelita no está pudiendo con la menor. ”, aseguró.

Por su parte, la abuela señaló que no quiere que se lleven a su nieta. Los vecinos observaron que la Defensoría no está cumpliendo con la ayuda a la familia de la bebé, que es de escasos recursos.