Caso Urquizu: ofrecen cargo por el silencio de la víctima

La mujer que denunció por abuso sexual al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, reveló que le ofrecieron dinero e incluso ser candidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de octubre próximo.

“Además del dinero que me han ofrecido, me han ofrecido un cargo (una candidatura, aunque) no me dijeron para qué, (…) pero lo he rechazado, así como el dinero”, dijo.

Según la denunciante, funcionarios de la Gobernación y la Alcaldía de Sucre le hicieron los ofrecimientos, pero remarcó que la dignidad de la mujer no se compra con dinero o un cargo político.

Sin embargo, sí aceptó ser candidata por la alianza opositora Bolivia Dice No. Aseguró que asumió esta decisión por las propuestas que ofrece este frente político en su plan de gobierno.

El pasado 13 de junio se difundió un video en redes sociales en el que se ve a Urquizu dar una palmada en las nalgas a una mujer comerciante, que se encontraba de espaldas, durante una fiesta por el aniversario del sector gremial, realizada el 15 de mayo.

Luego, Urquizu fue denunciado por abuso sexual, aunque la Fiscalía finalmente rechazó la denuncia.

“EN EL CINTURÓN DE SEGURIDAD”

La víctima de toques impúdicos del gobernador Esteban Urquizu señaló que funcionarios de la Gobernación y también de la Alcaldía de Sucre le ofrecieron un puesto “dentro del cinturón de seguridad, como llaman ellos”.

La víctima aguarda que la apelación, que presentó en el caso que rechazó la Fiscalía, sea atendida y que el Ministerio Público decida abrir el caso contra Urquizu.