Gobernación exige a Evo Morales "ubicarse" y dejar de hacer campaña en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz reaccionó indignada con la llegada del presidente Evo Morales a esta región para la entrega de una serie de obras en medio de un ambiente festivo, mientras la Chiquitanía sigue ardiendo.

"Presidente ubíquese, estamos de duelo (en Santa Cruz y usted) viene en su avión y se va en su helicóptero, (mientras nosotros) no tenemos las herramientas para combatir el fuego", manifestó Roly Aguilera, secretario General de la Gobernación.

La autoridad departamental consideró que el Jefe de Estado -quien intensificó su participación en actos públicos de entrega de obras- está haciendo "proselitismo electoral totalmente fuera de contexto y realidad".

"Viene a hacer proselitismo en suelo cruceño con entrega de obras, fiesta y música, cuando nuestra fauna y flora de la Chiquitanía está ardiendo y nosotros estamos combatiendo los incendios arriesgando vidas (...). Entendemos que las obras son parte de una gestión, pero ¿tenemos que festejar con ellas ahora? ¿Tenemos que estar bailando al son de la música?", cuestionó.

Los incendios forestales en Bolivia continúan y Santa Cruz es el departamento más afectado porque -de acuerdo a las últimas estimaciones- hasta el momento al menos tres millones de hectáreas de bosques y pastizales fueron afectadas.

Por esta crítica situación, autoridades cruceñas suspendieron todos los actos de festejo por el aniversario de esta región el 24 de septiembre y solamente decidieron hacer una iza de bandera y un minuto de silencio, pero sin la presencia de autoridades nacionales.

"El gobernador (Rubén Costas) no los ha invitado (a los del Gobierno) porque no son bienvenidos en esta tierra que está sufriendo, mientras usted (Presidente) está festejando", insistió Aguilera, al también lamentar que el Jefe de Estado insista en su decisión de no emitir la declaratoria de desastre nacional.

"El único que se da cuenta que estamos en desastre es el Gobierno. (Además) vemos que hay un sinnúmero de spots televisivos (sobre los incendios), pero nosotros queremos que se combata el fuego, no queremos spots, queremos acciones. Dejemos de una vez por todas la campaña electoral en este momento que Santa Cruz agoniza", apuntó.