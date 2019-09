Morales: "Yo no creo en las redes sociales, son como la alcantarilla"

El presidente Evo Morales reiteró este viernes que las redes sociales son como las alcantarillas, en las que las personas se quejan, incluso cuando se construyen obras.

"Hermano alcalde, cuando hacemos obras, siempre la gente va a protestar, pero yo no creo en las redes sociales, las redes sociales son como la alcantarilla, ya saben por qué digo esto, yo no creo en eso", señaló el Jefe de Estado en un acto de firma de contrato para la construcción de cuatro mercados en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

En marzo de 2016, tras perder el referéndum constitucional, Morales expresó en el ampliado de las seis federaciones del trópico en Lauca Ñ, que la oposición se preparó para arremeter contra el gobierno, usando una mujer y un supuesto hijo.

"Por redes sociales invadieron con mentira tras mentira. Imagínese, creo que no estábamos tan acostumbrados con las redes sociales, yo prefiero no contaminarme en redes sociales. Alguien dijo, las redes sociales son como la alcantarilla, toda la basura se va por ahí", refirió.

Pese a ello, el gobierno conformó a los "guerreros digitales" para contrarrestar las críticas a su gestión, principalmente en el ámbito político, y ahora lo usa incluso para difundir sus logros.

En varias oportunidades Morales expresó su molestia con las redes sociales. En 2015, el Jefe de Estado dijo que es blanco de varios ataques y los atribuyó a pequeños grupos de Chile y Europa que no comulgarían con sus políticas en la administración gubernamental.

"Ni se imagina... Por las redes sociales a mí me tratan de animal, de llama, de indio, de salvaje, de algunos pequeños grupos desde Chile, desde Europa", señaló en una entrevista con Telesur.

El vicepresidente Álvaro García Linera ya se había referido al tema el año 2012, cuando sostuvo que el Mandatario era víctima de una serie de insultos por las redes sociales. En esa oportunidad el MAS advirtió con intentar regular las redes y evitar las afrentas.