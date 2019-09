Ortiz admite que propuso a Diego Ayo como asesor de la campaña de BDN y niega guerra a Mesa

El candidato a la presidencia de la Alianza Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, en entrevista con Los Tiempos, admitió que él fue quien propuso a Diego Ayo formar parte de la asesoría del partido de cara a las elecciones de octubre.

“A Diego Ayo la verdad, siendo sincero, mucho antes de que acepte ser vocero yo lo recomendé, porque teníamos siempre una buena relación, para que él pueda ser contactado por nuestro equipo de campaña”, declaró Ortiz.

El exvocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, dijo ayer que el candidato Ortiz, le ofreció contratarlo para atacar a Carlos Mesa y que “Evo Morales permanezca en el poder” hasta el 2025.

“Lo que sale a decir ayer es totalmente falso, es una distorsión, muestra, creo que una conducta errática del señor Ayo, pero además una contradicción consigo mismo porque decía que yo era el mejor candidato”, puntualizó.

Según Ortiz, se buscaba que Ayo pueda ayudar con ideas en la campaña comunicacional y en el programa de Gobierno.

Explicó que se mantuvo varias reuniones con el exvocero que incluso agradeció a la alianza por tomarlo en cuenta, “al final nos comunicó que él prefería tomar la opción de apoyar al señor Mesa”.

Ayer, Bolivia Dice No negó que se haya planteado a Ayo atacar a una persona. “Le planteamos hacer una campaña contra la corrupción del MAS o del que fuere (…)”, dijo el coordinador nacional de la campaña de BDN, Vladimir Peña, en su cuenta de Twitter.

Ortiz aseguró que las declaraciones de Ayo son falsas y “muestran la desesperación de Carlos Mesa”.

El también senador visitó Los Tiempos en el ciclo de entrevistas con candidatos presidenciales rumbo a las elecciones generales de octubre, para hablar sobre su plan de gobierno y la coyuntura nacional de cara a las elecciones de octubre.

El cruceño propone tres proyectos de ley para luchar contra la corrupción, para la licitación pública como norma general, la transparencia para el acceso a la información y la colaboración en la denuncia de estos delitos.

“Evo Morales llegó diciendo que iba a cambiar todo eso, no solo no lo cambió sino que la corrupción es ahora más grande porque ha eliminado todos los controles, como no hay una justicia independiente los funcionarios se siente impunes”, cuestionó.

A pesar de que su propuesta de campaña no incluye la temática de los derechos de las personas LGTB, Ortiz asegura que de ser elegido presidente, se buscará dar seguridad al colectivo por ser una de las poblaciones más vulnerables a la violencia.

Sin embargo, Ortiz no está de acuerdo con la unión de las personas del mismo sexo, al ser católico, justifica.

Sobre el medioambiente el candidato manifestó que su propuesta es respetar las áreas protegidas y prohibir la autorización de nuevos desmontes en las áreas afectadas, en relación al incendio que afecta a la Chiquitanía y a otras zonas forestales del país.

