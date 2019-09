El fuego en Madidi fue sofocado, pero se mantiene la alerta

Tras una semana de incendios forestales que afectaron a 300 hectáreas de bosques semideciduos en las comunidades Pata, Virgen de Rosario y en el sector de Arroyo del municipio de Ixiamas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, bomberos, personal especializado y voluntarios con la ayuda de la lluvia de la tarde del viernes, lograron sofocaron los focos de calor. Sin embargo, se mantiene la alerta ante cualquier amenaza de fuego.

"No hay que decir que no hay riesgo, el cuerpo de Protección va a estar en alerta hasta que otra vez vuelvan las lluvias al sector. Mientras siga la época seca, el riesgo no ha pasado. Hay que estar en alerta para cualquier incidente que pueda ocurrir", manifestó el jefe de Protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, José Luis Howard, durante una entrevista difundida en redes sociales del director del Parque Nacional.

"El primer incendio que hemos tenido, en el sector de la comunidad Pata, hasta el mediodía de ayer estaba controlado en un 95 por ciento y en la tarde ha caído lluvia y, por tanto, en la noche se replegó parte del equipo. Cuando nosotros replegamos gente es cuando consideramos que está totalmente controlado", informó a la agencia ANF el director del Parque Nacional Madidi, Marco Uzquiano.

El fuego consumió 300 hectáreas de bosques semideciduos, conocido también, como vegetación de plantas que pierden su follaje en la época seca. El director del Parque descartó la perdida de vida animal pero sí hubo destrucción de su hábitat.