Los médicos desconocen a Ministra como interlocutora

El Colegio Médico de Bolivia y la Comisión Nacional de Salud (Conasa) respondieron a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, con un documento en el que la desconocen como interlocutora válida en el diálogo con el Gobierno.

“Por decisión unánime del Conasa, se declara a la Ministra de Salud como interlocutora no válida para la solución de conflictos del sector salud, debiendo el Gobierno Nacional designar un nuevo portavoz con capacidad de decisión”, manifiesta el documento enviado el viernes al Ministerio de Salud.

Los médicos también ratificaron su pliego petitorio en el tema de la institucionalización de cargos, abrogación de la Ley de Prioridad Nacional del Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189 y la inclusión de profesionales en la Ley General del Trabajo.

El diálogo instalado en Cochabamba no avanzó y se suspendió sin fecha, después que los médicos decidieran no volver a la mesa de negociaciones por no encontrar puntos de coincidencia con la Ministra.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, exigió a los representantes del Colegio Médico cumplir su palabra y retornar a la mesa de negociaciones.

El paro médico con impacto nacional superó los 30 días y se van instalando los piquetes de huelga en diferentes departamentos. Las víctimas son los enfermos que no pueden acceder a un servicio y exigen que el Gobierno atienda sus demandas.

Los médicos ahora aguardan la respuesta del Gobierno para retomar el diálogo y plasmar los acuerdos de forma escrita para que quede constancia del avance.