Candidato del MNR denuncia amenazas de su rival Óscar Ortiz

Virginio Lema, candidato a presidente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), denunció en Twitter que Óscar Ortiz, que se postula por la alianza Bolivia Dice No (BDN), “lo amenazó”.

@OscarOrtizA hoy en el avión me acerqué a darte la mano a cambio recibí amenazas, me dijiste “hablas una vez más de mí y te voy a encontrar”. “Nadie quiere a los matones yo estoy para construir Bolivia. No olvides que las elecciones pasan y las personas quedan”.

El hecho se produjo este sábado en un vuelo entre La Paz y Santa Cruz.

Un reporte de El Deber señala que Lema mostró su incredulidad ante el hecho.

“No tengo idea (a qué se refería), me ha parecido todo tan raro porque él ha estado hasta en mi casa y yo me acerqué a darle la mano y me ha dicho que yo estaba hablando para él”, explicó Lema en contacto telefónico.