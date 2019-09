Elecciones: 15 especialistas analizarán en Santa Cruz estrategias y campañas

Un seminario sobre comunicación política reunirá este 8 de octubre, en Santa Cruz, a 15 especialistas bolivianos y extranjeros, quienes analizarán las perspectivas de las estrategias y campañas para las elecciones generales.

El evento se denomina "Antes y después del 20-O: PERSPECTIVAS Y RESULTADOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL" y se realizará en la Universidad Técnica Privada de Santa Cruz (Utepsa).

Una segunda jornada se realizará el 23 de octubre, en la cual se analizarán los resultados de la elección y proyección de los nuevos escenarios.

Entre los participantes figuran, el estratega político Germán Trejo, de Estados Unidos, quien estuvo en 14 campañas presidenciales, incluyendo su participación en cargos de estrategia y recaudación de fondos para Hillary Clinton en 2016, Barack Obama en 2008 y 2012, y John Kerry en 2004.

También estará la mexicana Gisela Rubach, quien tiene una vasta experiencia en latinaomerica y que recientemente recibió el premio Women of the Decade in Strategy & Innovation, otorgado dentro del Foro Económico de Mujeres 2019, en Nueva Delhi (India).

El evento es un espacio académico de formación, reflexión y contribución a la deliberación democrática. Es fruto de una alianza entre el Instituto de Comunicación Empresarial (ICE-Bolivia), el programa Asuntos Centrales, dirigido por el periodista Tuffi Aré, el grupo ComPolBolivia (como organizadores) y la UTEPSA (sede académica).

Mayores consultas: www.compolbolivia.com