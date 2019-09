Magistrado da un paso atrás en su renuncia “irrevocable”

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dio ayer un paso atrás en su renuncia al cargo y aseguró que su anuncio de dejar este órgano de justicia se debió a que sintió presión de actores políticos y de su familia. Aseguró que al término de sus vacaciones decidirá sobre esta situación.

“Había anunciado mi renuncia por tanta maldad, tantos ataques, tanta conspiración y bajo mucha presión, sobre todo de mi familia: el llanto de mis hijos, de mis hermanas, de mis hermanos, de mi propio padre que tiene 86 años”, dijo Michel.

El 30 de agosto, el magistrado anunció su renuncia irrevocable al cargo de consejero, por las denuncias de presunto cuoteo de los cargos judiciales, que fueron revelados por audios en los que se involucra a su hermano Juan Michel.

En las grabaciones se escucha a su hermano hablar de manipulación de procesos judiciales y repartija de cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aspecto que ocasionó que sea aprehendido y se inicie una investigación.

En este sentido, Michel aclaró que primero se acogerá a la vacación que le corresponde por haber trabajado un año y ocho meses. Ayer dijo que asumirá su decisión de renunciar en su momento.

“Yo no me estoy agarrando del cargo ni me voy a agarrar del cargo en ningún momento; esa decisión constitucional y legal la voy a asumir en su determinado momento, pero mientras tanto ahora sigo de vacaciones, y aun así me estoy sometiendo a las investigaciones”, apuntó.

El magistrado reiteró que hay una conspiración para sacarlo del cargo. Justificó que fue víctima de extorsión y chantaje por parte del expresidente del Consejo de la Magistratura Wilber Choque, quien estaría detrás de los “audios armados”, ya que desde el año pasado recibió presiones y chantajes para dar fuentes de trabajo a cinco de sus familiares.

El Consejero, elegido por voto en 2017, está bajo sospecha porque en distintos audios se escucha a su hermano, Juan Michel, hablar sobre manipulación de un proceso a un presunto feminicida y cuoteo en la designación de jueces.

En el primer caso, se alzó el nombre de Omar Michel para forzar a una jueza a que libere a un presunto feminicida y, en el otro, el hermano del Consejero aseveró que la designación de jueces se cuoteaba a mitades con el Tribunal Supremo de Justicia.

Michel también fue vinculado a la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo.

NO PUEDE SER NOTIFICADO

La diputada opositora Lourdes Millares insistió en la renuncia del magistrado Omar Michel, señalando que no puede ser notificado para que se presente a declarar ante el comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, que investiga el contenido de los audios.