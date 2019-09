Citan a declarar al sargento que filmó al Gobernador de Oruro

El sargento de la Policía que filmó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad en Tarija confirmó que se le inició un proceso disciplinario y tendrá que acudir a declarar mañana.

“Evidentemente me están iniciando un proceso disciplinario donde tengo que prestar mi declaración informativa el viernes por las supuestas faltas disciplinarias”, aseveró el policía.

Explicó que lo acusan de haber actuado de manera independiente con la grabación, pero aseguró que presentó sus descargos.

“Nunca he actuado de manera independiente, he dado parte, he presentado todos mis informes de descargo”, agregó.

Hace unas semanas, por las redes sociales, circuló un video en el que se muestra al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, que ingresa a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, acompañado de un policía, en aparente estado de ebriedad.

Producto del hecho, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó que corresponde una sanción disciplinaria contra el efectivo policial que difundió el video.

Según la declaración de Quiroga, existirían normas policiales que prohíben difundir videos del trabajo que realizan. Dijo que sin importar de que persona se trate, los policías no pueden grabar a los detenidos y publicar sus videos, además cuestionó el motivo para hacer pública la grabación.

No obstante, el Gobernador negó que hubiera un proceso en contra del policía que lo filmó y también desmintió que haya estado consumiendo bebidas alcohólicas en un auto oficial.