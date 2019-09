Defensa de Franclin demanda a fiscales asignados al caso por incumplimiento de deberes

El diputado de Unidad Demócrata (UD) y aliado de Bolivia Dice No, Wilson Santamaría, aseveró este jueves que la oposición, representada en el frente liderado por Oscar Ortiz, nunca apoyará al... Ver más Bolivia Dice No asegura que no apoyará al MAS para que tenga dos tercios en la Asamblea

Habitantes de Tomaykuri, comunidad del municipio potosino de Macha, denunciaron que fueron atacados por algunos pobladores de Ayoma, debido a que se niegan a ser parte del gobierno local de la... Ver más Pobladores de dos comunidades de Potosí se enfrentan por conflicto de límites territoriales

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Violencia (Felcv) de La Paz capturó hoy a un sujeto de 37 años, denunciado por violar sexualmente a sus sobrinas de 14 y 17 años de edad. Ver más Policía captura a sujeto acusado de abusar de sus dos sobrinas en La Paz