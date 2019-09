Guerra sucia, “fake news” y spots marcan las campañas electorales

A menos de un mes de los comicios generales, la exposición de ideas y los debates quedaron atrás, y ahora se han apoderado del escenario electoral la denominada “guerra sucia”, el uso de “fake news” o noticias falsas, los spots y, en menor medida, la campaña tradicional “de calle” para ganarse la preferencia del voto, coincidieron dos analistas políticos.

El abogado Paul Antonio Coca y el politólogo Marcelo Arequipa coinciden en que la guerra sucia se ha trasladado a las redes sociales, en particular Facebook y WhatsApp, opciones que permiten la difusión masiva de mensajes, incluso utilizando los formatos de medios de comunicación establecidos, que tienen como objetivo afectar al contendiente.

El escenario actual es peculiar, porque ganó un gran terreno el Internet, tierra fértil para dar paso a las irregularidades electorales con la publicación de “fake news”, encuestas trucadas, la difamación y la ofensa, entre otras prácticas antidemocráticas.

En esta campaña, a diferencia de anteriores, en las que abundaban los delitos “tradicionales”, hay más delitos de odio a través de las redes.

Actualmente —dice Arequipa— hay tres frentes de pelea: el primero, de Evo Morales contra Carlos Mesa; el segundo, Mesa contra Evo y Oscar Ortiz, y el tercero, Ortiz contra Mesa, hablando de los tres frentes que tienen un mayor respaldo.

“Entre estas tres principales tiendas políticas, los tres se están repartiendo golpes mutuamente, además me da la impresión que quien decía no entrar en la guerra sucia era Mesa y ha entrado a eso forzado por las circunstancias y forzado porque no es capaz de aglutinar un mensaje distinto”, sostiene

Coca va más allá, porque afirma que, pese a existir los entredichos verbales entre candidatos y que son reflejados por los medios, lo que más daño hace es el mensaje por medio de las redes.

“El medio utilizado son las redes sociales, donde encontramos un montón de noticias, la gente no comprueba la información, no corroboró la información y lo reenvía y cuando se hace una aclaración como que es demasiado tarde, porque la gente no verifica y, por lo tanto, el daño está hecho”, indicó.

Representantes de los frentes políticos se acusan de manera mutua de ensuciar este periodo electoral y de atacar con temas “sobrevalorados” para dañar al contrario.

Cecilia Requena, candidata al senado por Comunidad Ciudadana (CC), refiere que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ataca a Mesa a través de sus diferentes operadores políticos sin respaldo alguno.

Para el diputado Gonzalo Barrientos (UD), el manejo comunicacional respecto a diferentes temas es mentiroso o dicen medias verdades, como ejemplo el incendio en la Chiquitanía.

En tanto, Jorge Silva, del MAS, señala que hay denuncias concretas contra Mesa, pero que lamentablemente el candidato opositor no asume y se dedica a evadir indicando que se busca inhabilitarlo.

El tradicional “puerta a puerta” sigue siendo parte de las campañas, pero no tiene la relevancia que tenía antes, señalaron.

INTERNATUAS SUPERAN EL 70%

Bolivia cuenta con una población de 11,3 millones de habitantes, de los cuales el 78% (8.82 millones) son internautas y 62% (7 millones) son usuarios activos de las redes sociales. Además que un 59% (6,7 millones) navegan desde un celular.

Según la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic) en Bolivia, Facebook se lleva la corona como la red social más utilizada entre los bolivianos con un 94% de la población internauta.

En segundo lugar se encuentra la app de mensajería instantánea, WhatsApp, con el 91% .

YouTube se lleva el tercer puesto con el 40%. En cuarto puesto tenemos a Twitter con el 17% de la población internauta.