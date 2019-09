Candidatos cruzan acusaciones y dejan propuestas en segundo plano

En pleno periodo de difusión de las propuestas de los candidatos para las elecciones presidenciales, el cruce de acusaciones sube de tono entre los presidenciables Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana(CC); Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No (BDN); Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Álvaro García Linera, postulante a la Vicepresidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mesa es el centro de la mayor parte de los ataques. El postulante de CC aseveró que si hubo algún delito en el presunto dinero que habría recibido en 2002 para ser candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), éste prescribió.

“No vamos a rendirnos ante esas amenazas que son absolutamente arbitrarias y que son absolutamente injustas y que están basadas en testimonios falsos, en investigaciones falsas y en un hecho (que) de haber sido un hecho irregular, prescribió hace más de 16 años”, dijo Mesa.

Al respecto, el senador y candidato de BDN, Oscar Ortiz, señaló que una persona que no explica una posible malversación “no puede ser presidente”.

“Un mensaje claro para el señor Mesa: en política, la corrupción no prescribe y no puede pretender ser presidente quien no explica un posible caso de malversación de gastos reservados y se quiera acoger a la prescripción”, manifestó Ortiz.

El candidato de BDN a senador por Santa Cruz, Tomás Monasterio, aseveró que “queda claro que Mesa se vendió y Gonzalo Sánchez de Lozada lo compró. Vemos el forzoso desconocimiento de la norma. La ley Marcelo Quiroga establece que ningún delito vinculado a un hecho político en relación a la corrupción prescribe”.

Mesa aseveró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) benefició a BDN y al MAS al no sancionarlos por sus spots de campaña.

Mesa, que recibió el respaldo de Samuel Doria Medina y Unidad Nacional (UN), fue atacado también por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien aseveró que la alianza Doria Medina-Mesa apostará por la privatización.

El García Linera señaló que Mesa tiene indecisión, mientras que Ortiz tiene una ideología ultraconservadora.

“En el ámbito político, lo que yo le observo (a Mesa) es su indecisión. Para gobernar no puede ser un tipo indeciso, puede ser un tipo de oye y consulta, pero la indecisión y ambigüedad es la catástrofe”, señaló la autoridad.

El Vicepresidente apuntó al candidato del PDC, Chi Hyun Chung, de quien afirmó que no tiene mucha diferencia con Ortiz.

Por su parte, el coreano-boliviano criticó el respaldo de UN a Mesa.

“Esto es una clara demostración que son la misma rosca de la política antigua”, dijo el postulante del PDC.

Candidatos se acusan. Los tres principales candidatos observaron sus posturas y se lanzaron críticas, sin hablar de los planes de gobierno.

COSTAS: “SU ALIANZA NACIÓ MUERTA”

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó que la alianza entre Unidad Nacional, (UN) liderada por su exaliado Samuel Doria Medina, y Comunidad Ciudadana (CC), que postula a la Presidencia a Carlos Mesa, “nació muerta”.

“Está diciendo (Doria Medina) que Carlos Mesa va a perder las elecciones. Además, manifestó que no llegará a ningún lado porque tiene pies de barro”, destacó Costas.

La autoridad departamental valoró el liderazgo y proyección de Oscar Ortiz y Shirley Franco, el binomio que postula la agrupación Bolivia Dice No.

EVO: “SE JUNTARON LOS GONISTAS Y LOS MIRISTAS”

REDACCIÓN CENTRAL

El presidente del Estado, Evo Morales, calificó el apoyo de Samuel Doria Medina a la candidatura de Carlos Mesa como un encuentro entre “gonistas” y “miristas”, haciendo referencia a que Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras que Doria Medina fue ministro de Jaime Paz Zamora, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Morales, en un acto público, recordó que los impulsores del neoliberalismo en el país fueron los “gonistas”, los “miristas” y los “banzeristas”. “Hace dos días se incorpora Doria Medina a Mesa, se juntan gonistas y miristas”, criticó.

En ese sentido, Morales también cuestionó que Comunidad Ciudadana (CC), partido que postula a Carlos Mesa a la presidencia, hable de tener un “Estado regulador”.