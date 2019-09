Un nuevo audio implica a magistrado Michel en un proceso

La diputada de oposición Lourdes Millares difundió ayer un nuevo audio que implica a Juan Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, quien había anunciado su renuncia por estar investigado por una presunta “repartija” de cargos en el Órgano Judicial.

Millares presentó un nuevo audio que podría complicar aún más la situación de Michel. En el audio se escucha al hermano del decano y señala que cobró 14 mil dólares por un proceso de nulidad de una urbanización.

“Así que me he venido chocho, me ha ido bien, era un proceso de nulidad sobre una urbanización. Eso lo hemos demostrado rapidito, el juez ha dictado ayer una sentencia”, asegura en el audio.

En el audio también se escucha hablar a Juan Michel respecto a un cargo para que lo ocupe una persona de apellido Romero. La persona que conversa por teléfono le pregunta si cumple el perfil.

“Sí, estoy detrás de este Omar y sigue en el pleno. Él ha pedido que le comentemos siempre, ni bien salga, licen”, dice Juan Michel.

Este audio se suma a dos anteriores que involucraron al decano de la Magistratura que evalúa si va a renunciar o no.