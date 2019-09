Benefician a exalcalde de Sucre con libertad condicional

El exalcalde de Sucre, Fidel Herrera, acusado de violar a su hija, se benefició con la libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de una condena de 20 años en la cárcel de San Roque.

“El ciudadano Fidel Herrera ha obtenido su libertad condicional. El privado cumplía los requisitos que exige el artículo 174 de la Ley 2298, que exigen tres requisitos para ser beneficiado y exige acreditar un domicilio”, informó la jueza de ejecución penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Vidalia Morales.

“Se ha acreditado tener las dos terceras partes de la sentencia de 20 años, Herrera ha cumplido 14 años y ocho meses, por lo que ha acreditado el primer requisito”, acotó.

También acreditó buena conducta y realizó trabajo y estudio en el penal.

“Se ha impuesto varias condiciones, una de ellas es que debe firmar cada primero del mes, acreditar un trabajo lícito en 20 días, está prohibido de acercarse a la víctima y familiares para precautelar que no cause violencia psicológica, sexual, económica y otros. No puede acercarse a los niños, niñas y adolescentes de la sociedad hasta que termine la sentencia que le queda aún, un tercio de pena que la va cumplir en libertad condicional, además debe recibir terapia psicológica”, aseveró Morales.

Explicó que fue detenido el 13 de febrero de 2010 y da como resultado nueve años, siete meses y 13 días y se sumó trabajo y estudio y con eso llega a 14 años y ocho meses.