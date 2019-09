SUS: médicos piden que el Gobierno entregue tomógrafos y no tensiómetros

LA PAZ |

El médico dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, pidió que el Ejecutivo entregue equipamiento como tomógrafos y equipos de resonancia a los hospitales de Tercer Nivel, en el marco del Sistema Único de Salud (SUS, y no solo camillas, tensiómetros y cajas de jeringa.

El dirigente calificó de campaña publicitaria las dotaciones que realiza la ministra de Salud, Gabriela Montaño, a algunos hospitales, mientras "no quiere abordar" los temas de fondo de la demanda de los médicos como los derechos laborales.

"Se le ha dicho de mil formas a la ministra, no nos dé tensiómetros, denos un tomógrafo, un equipo de acelerador lineal para el cáncer, un equipo de resonancia magnética, pero la señora no entiende, es difícil, no tiene capacidad de entender la situación en la que estamos, y se la pasa regalando cositas que en nada están mejorando la capacidad resolutiva del hospital de Clínicas", indicó el galeno.

Dijo que en caso de accidentes durante la noche, los fines de semana o en las madrugadas, los pacientes tienen que acudir a centros privados para una tomografía, "incluso estando en coma deben buscar un estudio, esta situación solo agrava su patología".

"Y eso es de vida o muerte porque si tú llegas con un Traumatismo Encéfalo Craneano y un hematoma que está creciendo en tu cerebro, si no se hace el estudio rápido eso puede causarte la muerte, así es de riesgosa la guardia", indicó.

Por la falta de equipos en el hospital y la escases de dinero de los familiares, a veces el paciente no puede pagar el estudio y los familiares esperan hasta el día siguiente y "ahí los pacientes llegan descompensados, muy mal".

Otra situación grave acontece en Neurología y Neurocirugía por la falta de tomografía y resonancia, donde los pacientes "sufren a morir" por un estudio, ya que afuera del hospital los pacientes tienen que pagar todo, el SUS no cubre nada.

Indicó también que en el Hospital de Clínicas de La Paz, el más importante del país, el problema más grave que tienen en laboratorios es la falta de una unidad de virología.

En quirófanos, de seis solo cuatro funcionan por falta de equipos y personal, por lo que se tiene que suspender cirugías cuando hay emergencias.

"Es increíble que el hospital más grande del país tenga apenas cuatro quirófanos cuando para la ciudad deberíamos tener 14 quirófanos funcionando permanentemente", apuntó.

En cuanto a medicamentos, indicó que pese a la entrega de más fármacos con el SUS esto no tiene ninguna incidencia en el mejoramiento del servicio. Los medicamentos son insuficientes y solo hay la mitad de lo que recetan los médicos, además de ser muy básicos.

"Se ha priorizado medicamentos usuales, los que usamos para analgesia, enfermedades comunes, pero para temas graves como insuficiencia valvular, para tratamiento de inmunosupresores, cirugía de alto nivel, no tenemos nada de eso", dijo.

Refirió que la farmacia funciona como una de mediana capacidad y no como de referencia de Tercer Nivel, y por este motivo "mucho se sufre en los casos de tratamientos graves, para enfermedades autoinmunes no tenemos nada para darles; la farmacia solo abastece el 50% de lo que se requiere".

El gobierno inició el SUS el 1 de marzo de este año con más de 200 millones de dólares para dotar de profesionales, equipos y medicamentos para cubrir el servicio médico gratuito al 51% de la población que no goza de ningún seguro.

Los médicos mantienen un paro por 40 días con piquetes de huelga de hambre para exigir al gobierno la institucionalización de cargos de profesionales en salud; la abrogación de la Ley 1189 de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS), la incorporación del sector a la Ley General del Trabajo y declarar como sector estratégico al Sistema Nacional de Salud.

De momento el diálogo se encuentra suspendido y en foja cero por, según los galenos, la mala gestión de la ministra de Salud, de quien piden su renuncia y que el gobierno designe a otro interlocutor.