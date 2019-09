17 mil trabajadores en salud no tienen beneficios laborales

El V Congreso de las Plataformas Ciudadanas realizado en La Paz concluyó en ratificar el rechazo a la candidatura del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, al ser considerado ilegal Ver más Las plataformas se movilizan y llaman a cabildo en Santa Cruz

La Fiscalía General informó ayer que, en cumplimiento a la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, diseña un nuevo Sistema Electrónico de Gestión de Causas Penales denominado Justicia Libre (JL.1) Ver más Ministerio Público aplicará nuevo sistema electrónico “JL.1”

El V Congreso de las Plataformas Ciudadanas realizado en La Paz concluyó en ratificar el rechazo a la candidatura del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, al ser considerada... Ver más Plataformas del 21F ratifican rechazo a binomio del MAS y convocan a participar de cabildos