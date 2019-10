Campaña: candidatos visitan provincias y ciudades intermedias

Los candidatos presidenciales intensificaron el fin de semana su presencia en provincias y ciudades intermedias de distintos departamentos del país. Los tres primeros postulantes -según las encuestas- visitaron los Yungas (La Paz), Challapata (Oruro) y el norte de Beni.

El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, visitó Coroico, donde abogó por la libertad de los dirigentes cocaleros Franclin Gutiérrez y Sergio Pampa, mientras que el mandatario Evo Morales, candidato del MAS, desde Challapata, Oruro, pidió a la población que le dé la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para no tener problemas como los de Perú, donde el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.

“Sé perfectamente que si hay alguna región que ha sido maltratada especialmente por Morales es la región de los Yungas, los han tratado injustamente y de manera discriminatoria, y eso tiene que cambiar. Sé precisamente que el sufrimiento de esta región con el Gobierno se traduce en la injusta detención de (Franclin) Gutiérrez y de (Sergio) Pampa y no podemos tolerar y vamos a trabajar para que haya un debido proceso y para que salga en libertad porque no tiene ninguna responsabilidad”, dijo Mesa a una multitud que lo acompañó en Coroico.

El postulante presidencial aseveró que la coca de los Yungas es tradicional y será respetada y que también potenciará a las organizaciones sindicales de la zona.

En tanto, Morales en su discurso en Challapata aseveró que su victoria en primera vuelta está asegurada, pero pidió a sus bases que trabajen para que tenga la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP), porque si no tiene esta cualidad habrá conflictos “como en Perú”.

“Les pregunto, seguro han visto qué pasa en Perú. Escuchan hace días en Perú, un presidente que no tiene mayoría, no acompaña (el Congreso), se cierra. Por horas o por días tenían dos presidentes. Eso es no tener mayoría en el Congreso, en nuestro caso en la ALP”, dijo.

Recordó que en el periodo 2006-2009 su partido no tenía mayoría en la ALP lo que generó muchos problemas que obligaron a sus aliados a movilizarse y presionar para que se aprueben las leyes.

Aseveró que la “derecha” si llega al poder privatizará y eliminará los bonos , además de que volverán las políticas neoliberales.

El tercer candidato en preferencia electoral, Oscar Ortiz, de Bolivia Dice No, realizó ayer una caravana en Santa Rosa, Rurrenabaque, Reyes y San Borja, en Beni, donde pidió el voto “para darle a Bolivia cambio, progreso y un país con oportunidades. Un país honesto y trabajador merece un gobierno honesto. Yo seré un presidente con las manos limpias”.

Adelantó que esta semana continuará explicando, en los nueve departamentos del país, el contrato que firmó con Bolivia la semana pasada, que contiene 14 puntos prioritarios, entre ellos: un 10% para salud, la defensa de la democracia y la federalización de las autonomías para que cada municipio cuente con los recursos necesarios para generar progreso.