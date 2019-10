Bolivia verifica: Es verdadero que Orlando Careaga, candidato a senador por el MAS, fue diputado por el MNR

El sábado pasado la página de Facebook "Dios Libranos del MAS" publicó una fotografía en la que se da a entender que el actual candidato a primer senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) por Potosí, Orlando Careaga Alurralde, también fue candidato a diputado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 2002.

Ante esa información, Bolivia Verifica realizó las indagaciones correspondientes y constató que se trata de información verdadera.

El post va acompañado del siguiente mensaje: "Quee!! La derecha Vende Patria regreso!! En forma de Proceso de cambió".

En ese sentido, como parte del proceso de contraste de datos, Bolivia Verifica revisó el Atlas Electoral disponible en la página del Órgano Electoral Plurinacional, en donde se observa que Careaga no sólo fue candidato, sino que fue electo como diputado uninominal por Potosí por el MNR - MBL (Movimiento Bolivia Libre).

Por otra parte, ese observatorio se contactó con Careaga para conocer su versión. "Sí, con todo honor he sido diputado uninominal. He sido uno de los más votados de Bolivia. (Además), he sido senador el 2005 - 2009 por Podemos", dijo.

Añadió que ahora fue invitado por el presidente Evo Morales para ser candidato.