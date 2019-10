Demócratas se fractura, suspende a Leyes y una fracción se va con Mesa

Otro sismo golpeó ayer a la alianza Bolivia Dice No (BDN) a nueve días de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Dos asambleístas departamentales de Cochabamba por Demócratas, partido base de BDN, decidieron respaldar al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, mientras el alcalde suspendido y exlíder demócrata en Cochabamba, José María Leyes, fue alejado del partido por las denuncias de corrupción que pesan en su contra por el caso Mochilas.

Lineth Villarroel y Freddy Gonzales, asambleístas departamentales por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas), partido que forma parte de la alianza BDN, además de dos concejales de esa organización, decidieron respaldar al candidato presidencial de Carlos Mesa, porque aseguran que es el único postulante que puede vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Evo Morales.

“Hoy existen dos candidatos que tienen mayor aprobación en el tema de las encuestas. Evaluamos todas las encuestas que son afines y no afines al MAS y hoy es el momento que la unidad vaya en torno a Carlos Mesa. Nosotros vamos a votar por la unidad”, explicó Villarroel.

Aseveró que esta decisión no implica que dejan la militancia de Demócratas ni que están cambiando de partido. “Estamos pidiendo a la militancia de MDS a votar por Bolivia y la unidad. Creemos que Oscar Ortiz es el mejor candidato, pero también entendemos que no es su momento”, indicó.

Gonzales explicó que se trata de salvar Bolivia y la democracia en base a la unidad y convocó a que “todos debemos votar de forma que se deba garantizar la unidad en el país y eso significa votar por el candidato que tenga más posibilidades”.

“Eso implica que si el que está con mejores mayores posibilidades de llegar a una segunda vuelta es Carlos Mesa, primero está Bolivia, la patria”, aseveró.

La respuesta de la jefa de campaña de BDN en Cochabamba, Cinthia Mendoza, fue que ni Villarroel ni Gonzales forman ya parte de la estructura de Demócratas y que su decisión de apoyar a Mesa se debe a una reacción por la suspensión del partido del alcalde José María Leyes.

“Es muy irresponsable hablar en nombre de un partido al cual además ya no se representa. Pero esta reacción es previsible ante la suspensión del exalcalde José María Leyes, quien ahora es investigado en los hechos de corrupción, se ha suspendido al exalcalde Leyes y ésta es una reacción de un grupo de colaboradores que él (Leyes) tiene en el partido”, dijo Mendoza.

La suspensión de Leyes ocurrió en una reunión de la directiva nacional del partido hace tres semanas, y fue una decisión “tomada por mayoría”, indicó Mendoza.

La suspensión de Leyes en Demócratas se da un año y medio después del estallido del caso Mochilas, que provocó el alejamiento temporal y encarcelamiento preventivo del alcalde, quien es procesado, junto a un grupo de sus colaboradores, por presuntamente haber favorecido con información privilegiada a una empresa en la licitación de mochilas escolares por 12 millones de bolivianos. También se investiga si hubo sobreprecio.

Leyes es procesado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles a la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El caso Mochilas causó la ruptura de Demócratas en Cochabamba, aunque el partido siempre defendió a Leyes y evitó su alejamiento, hasta ayer, que se supo que finalmente fue separado del partido.

Según Mendoza, Demócratas decidió alejar a Leyes de su cargo como segundo vicepresidente de esa organización política y suspender su militancia indefinidamente debido a las acusaciones de presunta corrupción que pesan en su contra.

Aseveró que la decisión de Villarroel y Gonzales de apoyar a Carlos Mesa no afecta a BDN porque estas dos personas nunca formaron parte de la campaña ni de la alianza.

“(Villarroel y Gonzales) no han querido entender que nosotros defendemos principios y no personas, que no quieren entender que obviamente se debe llevar adelante un proceso de investigación y que hasta que concluya la investigación es lo correcto, suspender de su militancia y del partido al exalcalde José María Leyes”, aseveró Mendoza.

Consultado al respecto, Gonzales aseveró que no sabían que Leyes había sido suspendido del partido y que, en todo caso, eso es un tema interno que no tiene nada que ver con la decisión de un grupo de militantes de apostar por la democracia y la unidad de la oposición para frenar al MAS. “Nosotros hemos tomado una decisión política, en cierta manera contraria a la línea del partido nacional porque creemos que cometen un error. Para nosotros es importante visualizar el objetivo central: impedir que Morales sea Gobierno”.

Tanto Gonzales como Villarroel aseveraron que no se trata de una traición.

Ortiz y Franco dicen que gente del entorno de Leyes apoya a CC

El candidato a la presidencia de Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, y la candidata a la vicepresidencia, Shirley Franco, señalaron que la gente del “entorno de José María Leyes” fue la que pasó a apoyar la candidatura de Carlos Mesa, y aseveraron que el Alcalde suspendido de Cochabamba fue alejado de la organización política debido a los actos de presunta corrupción del caso Mochilas.

“El día de hoy se arrogan la participación de un partido para hacer un llamado para un voto útil. Ésta es una reacción de la gente de José María Leyes; nosotros hemos tomado la decisión de suspenderlo”, aseguró Franco en declaraciones a radio Compañera.

La candidata vicepresidencial señaló que la suspensión se dio en un reunión del partido, tras analizar el caso Mochilas.

Ortiz explicó que en el último Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Demócrata Social (MDS) se determinó suspender a Leyes por “todos los problemas que ha habido y la conducta que ha tenido con relación al partido y la campaña”.

El candidato aseveró que las personas que le dieron su apoyo a Carlos Mesa son “muy cercanas” a Leyes y, además, nunca estuvieron apoyando la campaña de BDN.

El concejal de Cochabamba por Demócratas, Carlos Coca, dijo que la crisis actual “es el resultado de la intención de votos, no tienen por qué echar la culpa, son sus mismos errores que llevan al acabose de Demócratas. Los que fuimos autocríticos fuimos tratados de tránsfugos, yo tampoco estoy de acuerdo con la candidatura de Ortiz, pero si ya se decidió, entonces deberían seguir”.