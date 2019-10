C22: proponen medidas para la independencia económica femenina

El machismo y la violencia contra la mujer son la principal preocupación de los candidatos a diputados uninominales por la circunscripción 22 que corresponde a la zona sur de la ciudad. Los postulantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN) proponen: fomentar la independencia económica, la socialización de normas y el empoderamiento, durante un debate organizado por Los Tiempos y la Universidad Católica Boliviana (UCB).

La candidata del MAS, Olivia Guachalla, puso el tema sobre la mesa al preguntar a sus contendientes sobre la violencia de género. Ambos respondieron con contundencia que el Día de la Mujer no se celebra en la zona sur. “No hay nada que celebrar”, dijeron.

“Esta circunscripción aún es muy machista”, dijo el candidato de BDN, Walter Flores. “No sólo los hombres son machistas, si no también las mujeres”, expresó la postulante de CC, María Elena Jaldín. Y los tres coincidieron en la necesidad de trabajar al respecto para motivar el cambio y frenar la violencia de género.

Flores explicó que, para este problema social, no sólo se necesita legislar. Es necesario socializar las normas existentes para que las mujeres conozcan sus derechos, los ejerzan, y los hombres estén informados de las sanciones que existen si agreden no sólo a su pareja, sino también a sus hijos o a los adultos mayores.

La candidata por CC, María Jaldín, propone la independencia económica para que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia en los que muchas veces se encuentran por depender del hombre para su subsistencia. Asegura que es una realidad común en los distritos 4, 5 y 9, que son parte de la circunscripción 22.

Guachalla también se refirió al tema y señaló que la propuesta del MAS pasa por generar fuentes de empleo para las mujeres. Esto ayudará a promover esta independencia económica. Señaló que esta preocupación parte por la situación que ella misma vive de ser madre soltera y tener que criar y alimentar a sus hijos por su cuenta y con sus recursos.

Por otro lado, ambos candidatos opositores también cuestionaron la actitud que el presidente del Estado, Evo Morales, tuvo en varios actos públicos en los cuales hizo chistes machistas, incluso refiriéndose a las ministras que conforman su gabinete. “Somos trapos y basura para el Gobierno. ¿Qué vamos a festejar hoy (por ayer)?, ¿la humillación?”, cuestionó Jaldín.

Los candidatos lamentaron que en el Día Nacional de la Mujer, conmemorado ayer, se tuvieran más puntos de reflexión que de festejo. Agregaron que en la zona sur este día pasa desapercibido, pues no toma en cuenta la lucha por los derechos de la mujer.

Pobreza

Se trata de otro tema que se debatió y fue propuesto por la candidata de CC, María Jaldín. “Tanto hablan de pobreza, ¿para ustedes qué es y si alguna vez la tuvieron que vivir?”, interpeló a los proponentes del MAS y BDN.

Guachaya y Flores respondieron que una de las carencias que enfrentaron fue la de agua, pues se trata de una de las principales falencias y necesidades en este sector de la ciudad y que aún no se resuelve.

Asimismo, señalaron que la falta de trabajo es una de las dificultades que se afronta. Guachalla contó que es de una familia humilde con padres que llegaron desde La Paz buscando oportunidades. Su madre se dedicó a ser trabajadora del hogar y su padre albañil para dar de comer a los seis hijos.

Mientras, Flores indicó que tuvieron que lucharla día a día para tener qué comer. Es por eso que una de sus propuestas es crear una oficina de empleo. “El Gobierno dice que cada boliviano tiene 4 mil dólares en su bolsillo, pero muchos no tienen ni 4 bolivianos. Por eso, proponemos generar oficinas de empleo donde la gente pueda ver opciones y también de forma virtual”, finalizó el candidato.

LO QUE DIJO

OLIVIA GUACHALLA

residencia: Distrito 9

profesión: Comunicadora Social y Abogada

WALTER FLORES

Residencia: Distrito 4

profesión: Ciencias Políticas

Este 20 de octubre la gente debe votar por alguien que fiscalice. Por alguien que garantice recursos para la zona, porque necesitamos dinero para varios proyectos de saneamiento básico.

MARÍA ELENA JALDÍN

Residencia: Distrito 15

profesión: Médico

Yo me debo a mi pueblo y eso lo sabe mi partido. Yo no los voy a traicionar o a ir en contra de ellos para apoyar algo que no es correcto. Pueden hacerme guerra sucia, pero nosotros vamos a ganar.