Dan a 20 años a homicida confeso en La Paz

El Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal sentenció a 20 años de cárcel a William Jhesmani Quispe, quien confesó ser el homicida de un hombre de 31 años que falleció con un disparo en la cabeza la madrugada del 9 de octubre en la calle Graneros de la ciudad de La Paz.

Además, otras 11 personas fueron sentenciadas a tres años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, robo agravado en grado de complicidad y encubrimiento.

“El Ministerio Público demostró los indicios y pruebas suficientes de la probabilidad de autoría de los sindicados, quienes se sometieron a procedimiento abreviado, por lo que el juez determinó 20 años de cárcel para William Jhesmani Quispe, autor del hecho y tres años de prisión para otros 11 sindicados”, indicó la fiscal asignada al caso, Pamela Espejo.

Agregó que el autor del hecho deberá cumplir su sentencia en el penal de San Pedro, luego de que reconoció ser el autor del homicidio. El sujeto disparó al hombre cuando éste puso resistencia para evitar que le robaran.

En el proceso se aclaró que la víctima era un transeúnte ocasional y no parte de las pandillas a las que pertenecían los sentenciados

Una prueba fundamental para esclarecer el hecho fue que los sindicados no tenían permiso para portar armas de fuego, ya que, en el momento de la aprehensión realizada por la Policía, se encontró el arma con la que victimaron al joven

La sentencia de tres años de cárcel fue para: Adrián J. M., Anthony A.G., Eduardo S. B., Eduard A. C., Cristián P. L, Henry C. C., José J. T., Luis L. V. y Ariel O. V., a cumplir en el penal de San Pedro y para las mujeres Katherine M. D., en Obrajes y Zdenka S. C., en Miraflores,