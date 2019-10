Monseñor Centellas sugiere convocar a una segunda vuelta con otro tribunal electoral

Ante el actual escenario de incertidumbre en Bolivia y cuestionamientos por el proceso que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la obtención de los resultados de las elecciones generales, Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), manifestó que el problema se originó cuando este órgano electoral no dio a conocer los datos. Sugirió evitar que el conflicto se prolongue convocando a una segunda vuelta con otro "árbitro".

"El Tribunal electoral ha perdido credibilidad no solo con estas elecciones, sino con anteriores, la salida es convocar a una segunda vuelta, pero creo que con otro Tribunal", manifestó al concluir la Conferencia de Prensa del Sínodo Amazónico que se desarrolla el Roma, Italia.

En esta jornada y tras un pronunciamiento del Presidente Evo Morales en el que asegura su victoria, diferentes sectores en el país han agudizado sus medidas de presión en contra de los resultados del TSE, emplazando a una segunda vuelta y exigiendo la renuncia de los actuales vocales. Departamentos han ratificado paros cívicos con bloqueos y huelgas, mientras que sectores ciudadanos convocan a movilizaciones y cabildos.

De ser convocada, la Iglesia facilitaría para que el problema no se prolongue, afirma Centellas. "Bolivia no se puede dar el lujo de estar días y días en conflictos sociales. (...) la corte electoral, tiene que ser imparcial, si esto no sucede tendremos problemas... si queremos apaciguar, si queremos volver realmente a un camino democrático hay que hacerlo con otro árbitro", dijo.