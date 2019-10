Presidente del Comité Pro Santa Cruz denuncia que enviados de Evo quisieron "comprarlo"

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció hoy que ha recibido tres llamadas de parte de enviados del presidente Evo Morales, con la intención de fijar un "precio" a cambio de callar para permitir una nueva investidura del líder del MAS.

"Hoy he recibido tres llamadas de distintas personas enviadas por el presidente Morales, poniendo precio a esta medida, poniendo precio a los intereses que yo como empresario tengo, para poder callar las voces del pueblo. Les preocupa Santa Cruz", dijo Camacho, según citó Erbol.

Según Camacho, esos enviados tenían el mensaje de que ya se está negociando con Cochabamba y La Paz, para que se mantengan en silencio y faciliten que Morales siga de presidente.

"Lo único que le respondí es que el pueblo cruceño y el pueblo boliviano no tienen precio, no tiene precio su libertad, no tiene precio su democracia", aseveró.

Camacho dijo que la única condición para levantar el paro es que se proceda a la segunda vuelta electoral.

Aseguró que no negociará cana a espaldas de pueblo y si el presidente Morales quiere reunirse con él, será al pie del Cristo Redentor y en delante de todos los cruceños.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, desmintió que Morales haya enviado a otras personas a tratar de negociar una salida económica al paro cívico iniciado en Santa Cruz.

Romero manifestó que el Presidente "jamás" insinuará una negociación por ese tema y menos a oscuras.

"Jamás el Presidente Morales va a insinuar negociar con ningún dirigente o rector. Tenemos la solvencia para hablar de frente, no tenemos secretos", aseveró.