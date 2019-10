Evo promete balotaje si auditoría halla fraude; Conade busca apoyo exterior

El presidente Evo Morales aseguró ayer que aceptará una segunda vuelta electoral si es que la auditoría que se encargó a la Organización de Estados Americanos (OEA) prueba que hubo fraude en los comicios del 20 de octubre pasado. En tanto, la Coordinadora de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó el cómputo final de las elecciones y buscará que la comunidad internacional no reconozca al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Tengo informe de los cancilleres sobre las dudas de las elecciones del 20 de octubre. Invito al Presidente de Argentina, al Presidente de Colombia, de Brasil, al de Estados Unidos más, que vengan, a los cancilleres, hagamos auditoría voto por voto, mesa por mesa, alcaldía por alcaldía, departamento por departamento, y, si hay fraude, al día siguiente convocamos a segunda vuelta”, manifestó durante el aniversario 36 de Umopar.

Según Morales, declarado ganador en primera vuelta por el cuestionado Tribunal Supremo Electoral (TSE), nadie presentó pruebas sobre el supuesto fraude y lo único que quieren es perjudicar a Bolivia. Por la tarde, durante la entrega de un puente vehicular en Cochabamba, el mandatario, que ayer cumplió 60 años, dijo a los campesinos que la “derecha” quiere desconocer el voto rural, y que sólo en las dictaduras se anulaban las elecciones.

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos hicieron un llamado al Gobierno de Bolivia a restaurar la credibilidad de su sistema electoral a través de la convocatoria a una segunda vuelta, libre, justa y transparente, y advirtieron que sólo reconocerán resultados que reflejen la voluntad del pueblo boliviano en las urnas.

En los últimos días también se sumaron Gran Bretaña y Alemania al pedido internacional para que en Bolivia sea convocada una segunda ronda electoral debido a las irregularidades detectadas durante el conteo de votos de las elecciones del domingo 20 de octubre.

Argentina, Brasil, Colombia y EEUU advirtieron además que, junto a la comunidad democrática internacional, sólo reconocerán resultados “que reflejen realmente la voluntad del pueblo boliviano”.

Morales, en cambio, recibió el respaldo pleno de Venezuela, Nicaragua, México y Rusia. Ayer también se pronunció el Grupo de Países No Alineados.

Brasil advirtió que no reconocerá el resultado de los comicios hasta que no se conozca el resultado de la auditoría de OEA.

Ecuador se pronunció ayer señalando que saluda la decisión de asistir a una auditoría, y pidió que en el país se llegue a consensos y prime la paz social.

La Conade determinó ayer desconocer el cómputo final que presentó el TSE sobre las elecciones generales en Bolivia, por presunto fraude. Además, llamó a las instituciones y organizaciones sociales a profundizar las movilizaciones que exigen respeto al voto ciudadano.

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC) leyó la resolución que señala convocar a profundizar las movilizaciones como cabildos, cacerolazos y marchas, todo en el marco del paro general indefinido y sumar las pruebas de fraude.

APUNTE

Evo: Doble aguinaldo está en riesgo

El presidente Evo Morales advirtió ayer que el paro cívico en Santa Cruz pone en riesgo el pago del segundo aguinaldo para este año, porque esa medida deriva en considerables pérdidas económicas.

“Seguramente por culpa de estos grupos ya no va a haber segundo aguinaldo, por estos grupos no va a haber, porque no son todos los grupos, sino algunos grupos cruceños especialmente que no quieren una justicia social”, dijo en un acto público en Cochabamba.

Sin embargo, el segundo aguinaldo se calcula con el crecimiento del PIB entre junio de un año y julio del siguiente, por lo que las protestas de octubre no tendrán incidencia en el pago de este beneficio.

3_p_elige_2_m_numbelaaaaaaaaa.jpg Bloqueos de ciudadanos que denuncian fraude electoral, ayer en Cochabamba. MARTÍN NUMBELA

Mesa denuncia que Fiscal persigue a sus aliados

El candidato presidencial Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), segundo en las elecciones del 20 de octubre, denunció persecución política de parte de la Fiscalía a tres de sus candidatos, por presunta responsabilidad sobre “actos violentos”.

Mediante su cuenta de Twitter, Mesa alertó sobre la situación que atraviesa su agrupación. “Denuncio ante la opinión pública nacional e internacional, la persecución política a través de la Fiscalía, acusando de ‘responsabilidad en actos violentos’ a nuestros candidatos Silvia Salame, Patricia Papoutzakis y Roger Franco”.

El 23 de octubre, Mesa denunció el riesgo que corre de ser privado de libertad con el argumento de que estaría incitando a la violencia por denunciar fraude electoral.

Sin embargo, Mesa dijo que, a pesar de las advertencias, continuará defendiendo el voto.