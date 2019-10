Mesa a Vicepresidente: "O voy preso o a la Presidencia del país"

LA PAZ |

Ante las acusaciones del vicepresidente Álvaro García Linera sobre que estaría generando violencia, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respondió: "O me voy preso o me voy a la Presidencia".

Su declaración la hizo durante el cabildo convocado por la Coordinadora de Defensa de la Democracia (Conade) en La Paz.

"Señor García Linera, usted me acusa a mí a todos estos compatriotas que están reunidos, me acusa de generar violencia mintiendo descaradamente y decirle: 'aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia'", dijo Mesa su discurso, en el cabildo de la ciudad de La Paz.

Su afirmación la hizo en respuesta al vicepresidente Álvaro García Linera, quien en la mañana aseguró que Mesa incitó a la violencia en varias llamadas a la ciudadanía para generar conflictos en el país.

Al cabildo, que se realizó en la avenida Costanera de La Paz, concentró a cientas de personas que llevaban banderas de Bolivia. En esta se pidió al gobierno que respete el voto del pueblo, debido a denuncias de presunto fraude electoral.

Mesa aseguró a la ciudadanía movilizada que no se rendirá en la lucha de la defensa de la democracia porque en las elecciones nacionales se habría gestado "un grosero fraude".

"Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los quienes nos toca hoy, circunstancialmente, ejercer un liderazgo, que no vamos a ceder y que está con ustedes. Tengan la confianza de que no me rindo. 'No se doblegue, no se rinda, siga adelante, póngale huevos' es lo que escucho. Aquí estoy; o a la cárcel o a la presidencia del país", concluyó Mesa su discurso.

Asimismo, cuestionó a Gobierno de polarizar a la ciudad y al campo y calificó como una "estrategia de odio" la amenaza del presidente Morales de que los movimientos sociales afines al gobierno cercarán las ciudades y dejarán sin abastecimiento.

"¿El Presidente ha perdido la razón acaso?, nosotros no la hemos perdido, nuestra razón es la democracia", dijo el candidato, quien quedó en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre.

Mesa, además se dirigió a los jóvenes, quienes en el país lideran las movilizaciones en defensa del voto y en pedido de segunda vuelta.

"Jóvenes bolivianos, jóvenes paceños, nos dan un ejemplo irrepetible de valentía de heroísmo, de decisión, de capacidad de estar donde tiene que estar día a día, hora a hora sin temerle miedo a nada (...), porque ustedes tienen la verdad, la razón, porque la tenemos todos las que estamos reunidos aquí y no la vamos a ceder", resaltó Mesa.

En el cabildo asistieron diferentes sectores sociales, entre ellos los cocaleros de Asociación de Productores de Coca (Adepcoca).