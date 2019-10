Romero evita hablar sobre “limpieza” de armamento policial

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que esta instancia gubernamental es la encargada de dotar equipamiento y complementar la alimentación de los funcionarios policiales que desde hace seis días se encuentran acuartelados.

“Pido que no se especule sobre la Policía; están recibiendo los alimentos y equipo necesario”, manifestó.

Respecto al comunicado por radio que dispuso que todos los funcionarios policiales lleven el equipo antidisturbios y escopetas para un mantenimiento, Romero dijo: “No responderé a ese tipo de cosas porque no corresponden a la realidad. No me prestaré a un juego especulativo”, argumentó.

La semana pasada, en las redes sociales se difundieron fotografías de las condiciones en las que se tiene a los funcionarios policiales acuartelados en el Comando de Santa Cruz.

Los uniformados denunciaron que deben trabajar sin alimentarse, ya que la comida no llega o se retrasa con más de cuatro horas.

“Están fabricando fotografías, audios. Les pedimos que no especulen”, dijo.

Respecto a la situación de incertidumbre que se vive en Cochabamba, el Ministro evitó hablar sobre el tema, alegando, esta vez, no tener tiempo.

El sábado por la noche, una marcha presuntamente de transportistas tomó una de las principales calles de Cochabamba destrozando, a su paso, parabrisas de vehículos y algunas vitrinas de negocios privados, con el argumento de querer trabajar.

Algunos policías, montados en motocicletas, escoltaron esta marcha, pero el contingente policial no evitó los desmanes y destrozos.

Los medios de comunicación buscaron la versión del comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, pero se negó a atender a los medios.

POR DIFUNDIR AUDIOS EN REDES SOCIALES

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Raúl Grandy, informó que analizan iniciar un proceso penal contra la fundadora de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Guadalupe Cárdenas, por difundir audios “falsos” en las redes sociales.

“Busca generar caos y zozobra a los funcionarios policiales”, señaló.