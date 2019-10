Dictan medidas sustitutivas para varios jóvenes por destrozos en la Alcaldía de Montero

LA PAZ |

El Ministerio Público informó que 14 personas, entre jóvenes y menores de edad, fueron beneficiadas con las medidas sustitutivas porque están involucrados a en los destrozos provocados a la Alcaldía de Montero, Santa Cruz.

La autoridad jurisdiccional determinó ayer medidas sustantivas para Juan Carlos C. C., José Andrés C. P., Álvaro P. P., Daniel C. C., Luis Gerardo R. M., José David C. H., y Dimar H. A., quienes deberán presentarse en la Fiscalía cada 15 días; no deben tener comunicación con otros implicados, deben presentar dos garantes solventes, arraigo y prohibición de consumir bebidas alcohólicas, participar en marchas y manifestaciones.

En el caso de los siete menores de edad la autoridad judicial dispuso medidas cautelares, que consisten en un acta de compromiso de los progenitores, obligación de permanecer en su domicilio de 19:00 a 7:00, prohibición de ir por inmediaciones de la Alcaldía, de comunicarse con los coimputados y prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

Los menores son José Hugo L. V., Fabio A., C., José María S. R., Emanuel T. V., Miguel Ángelo C. F., Rubember C. C., y Emanuel S. C.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, refirió que los 14 jóvenes aprehendidos han sido imputados por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la Riqueza Nacional y organización criminal.

Según las investigaciones, el domingo 27 de octubre, aproximadamente, a horas 03.00, los denunciados junto a otras personas habrían procedido a destrozar la puerta principal de la Alcaldía de Montero, quebraron los vidrios de las oficinas de la planta alta de esa institución.

El informe de acción directa de la Policía da cuenta que encontraron a jóvenes causando destrozos a la infraestructura de la Alcaldía y al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga. Sin embargo, los policías los persiguieron hasta lograr la aprehensión y remitirlos ante un juez cautelar.

"Al finalizar la audiencia la comisión de fiscales, encabezada por Alberto Lafuente, apeló a la determinación de la juez toda vez que hay incongruencia en la resolución emitida, porque existen los indicios que demuestran la participación de los imputados en el hecho", manifestó Salguero.