Mesa pide que auditoría de la OEA sea vinculante y pregunta a Evo si está dispuesto a desconocer resultados del TSE

El candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, pidió hoy que el resultado de la auditoría que prevé realizar la Organización de Estados Americanos (OEA), a las elecciones presidenciales de Bolivia, sea de carácter vinculante.

Preguntó si el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está dispuesto a desconocer los resultados de la elección presidencial que difundió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en caso de que la auditoría determine irregularidades o fraude.

"¿Está dispuesto el Gobierno, el presidente y el vicepresidente, a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral? Y, a partir de ese reconocimiento, que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se haga la auditoría, ¿están dispuestos a aceptar que la auditoría tiene un carácter vinculante?", manifestó Mesa ante los medios, desde Santa Cruz.

Aseguró que la movilización ciudadana será permanente, bajo la consigna de denuncia de fraude. Sin embargo, dijo que "todos los caminos están abiertos", aunque una nueva elección "sería ideal".

"Cualquiera que sea el camino, nosotros no vamos a aceptar una solución que se burle de la voluntad popular, no le vamos a dar la espalda al pueblo que está luchando en la calle por conquistar la democracia", agregó Mesa.

Finalmente, acusó al Gobierno de generar violencia en el país y lamentó que haya convocatorias desde el MAS para intervenir las protestas ciudadanas con agresiones.