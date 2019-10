Cívicos apuntan a la salida de Evo; masistas vigilan Palacio

Los comités cívicos de Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija, además de la Coordinadora Interinstitucional de La Paz (autodenominados como Comités Cívicos del Sur), concluyeron ayer que la única salida a los conflictos y la convulsión social en el país es la expulsión del presidente Evo Morales del poder. El bloque resolvió, además, convocar a radicalizar las medidas de presión en todo el territorio nacional y ratificó la convocatoria al gran cabildo nacional, mañana en la sede de gobierno.

El Comité Pro Santa Cruz, en tanto, en otro encuentro de directorio sostenido en la ciudad oriental, determinó ratificar el paro indefinido y rechazar la suspensión de la medida en caso surja esa propuesta en el cabildo nacional a realizarse mañana en La Paz.

Estas decisiones se tomaban ayer, mientras que, por segunda jornada consecutiva, la ciudad de La Paz sufría la irrupción de cooperativistas mineros con el estallido de dinamitas e intimidando a los transeúntes, además de otros sectores campesinos, que tomaron como consigna hacer una vigilia en el nuevo palacio presidencial (“la Casa Grande del Pueblo”).

Desde el pasado lunes, los pobladores paceños fueron objeto del atentado en sus funciones diarias cuando mineros sindicalizados, con dinamita en mano, detonaban cartuchos en las principales calles del centro como advertencia para que acepten el triunfo del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios del 20 de octubre.

Ayer se repitió el libreto con los cooperativistas afiliados a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), quienes, pese a la prohibición del uso de explosivos en marchas, manifestaciones u otros, detonaban dinamitas a vista y paciencia de los efectivos policiales.

Asimismo, campesinos de ayllus de La Paz realizaron un recorrido por el centro, y, amenazando con sus chicotes y otros elementos, golpearon a una persona de la tercera edad.

Éstos y otros sectores se ubicaron en vías adyacentes al nuevo palacio presidencial, supuestamente para defenderlo del sector que denuncia fraude electoral.

En una concentración en El Alto, Morales dijo que sus detractores han decidido cercar a la casa Grande del Pueblo.

“Estoy seguro, hermanas y hermanos, así como mineros, petroleros, campesinos, fabriles, todos los distintos sectores, gremiales, van a defender la democracia, van a defender la Casa Grande del Pueblo, van a defender nuestro proceso de cambio”, afirmó el Presidente de Bolivia.

Cabildo nacional

En tanto, el naciente bloque cívico del sur señaló, durante una conferencia de prensa, que la única forma de salir de la convulsión social, la crisis que vive el país, se encuentra en la renuncia del presidente Evo Morales, por lo que se llamó a endurecer la medidas de presión con cercos a las instituciones públicas en todas las ciudades, además de un cabildo en la plaza San Francisco de La Paz.

“El acto iba a ser el miércoles (hoy), pero, por temas de logística y para que también participe el Comité Pro Santa Cruz, se optó por que el cabildo se haga el jueves. La única salida de este conflicto y convulsión social que estamos viviendo es expulsar a

Evo Morales del poder”, refirió Rodrigo Echalar, presidente del Comité Cívico de intereses de Chuquisaca.

Los representantes de los comités participantes dejaron en claro que no responden a ninguna organización política y que son independientes.

Por su parte, el Comité Cívico pro Santa Cruz decidió no levantar el paro cívico.

Tras una reunión de directorio del Comité, se decidió ratificar el paro indefinido, así como rechazar la suspensión de la medida si se plantea eso en el cabildo nacional programado para mañana en la ciudad de La Paz.

El presidente del comité cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, advirtió que Santa Cruz seguirá en las calles hasta que se anulen las elecciones y se cambie al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la evidencia de fraude.

En medio de una multitudinaria concentración realizada anoche en El Cristo Redentor, el líder cívico dijo que no se aceptará ninguna auditoría, como la que pretende el Gobierno, porque ello implicaría continuar “manoseando el voto”.

“La única salida de esta convulsión social que vive el país es la salida de Evo Morales del poder”

AMENAZAN CON SAQUEOS EN POTOSÍ

El Comité de Bloqueo de Betanzos (Potosí) advirtió con saquear los negocios de los comerciantes que no se sumen a las medidas de presión que realizan en defensa del presidente Evo Morales, reportó el periodista Jorge Peñaranda para Erbol.



“A los mercados vamos a hacer cerrar. Primero vamos a anunciar respetuosamente, vamos a mandar una comisión y, si no hacen caso siempre, no es nuestro problema, han decidido saqueo a los que están vendiendo”, manifestó el dirigente del Comité, Isidro Saci, tras una reunión realizada la mañana de este martes.

ENFRENTAMIENTOS EN MAIRANA

El subcomandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Walter Miranda, informó que, a raíz de un enfrentamiento entre grupos de personas afines y contrarias al Movimiento Al Socialismo (MAS), la noche del lunes en el municipio de Mairana, ocho personas heridas resultaron heridas.

También se registraron cinco motocicletas calcinadas y daños en viviendas.

La autoridad policial señaló que, en horas de ayer, la zona ya fue controlada.

BENI MANTIENE EL BLOQUEO DE CARRETERAS

REDACCIÓN CENTRAL

Aunque el departamento de Beni levantó el paro cívico, el bloqueo en las cinco rutas que conectan a la ciudad de Trinidad con el resto del país continúa de manera indefinida, al igual que una vigilia en la plaza José Ballivián.

Sin embargo, también existen diferencias. Por ejemplo, el sector gremial rechazó el paro cívico con el cierre obligado de comercios al considerar que esto vulnera el derecho al trabajo.

Según un pronunciamiento de la Federación de Comerciantes Gremialistas de Beni, publicado ayer, este sector se declara en emergencia y anuncia movilizaciones si persiste dicha medida.

“Decretar el estado de emergencia y movilización si el caso amerita, en filas de la familia gremial del departamento de Beni. Pedimos que toda actividad de trabajo que se realiza en Trinidad, el departamento de Beni y el país se normalice”, dice el documento.

Además, rechaza todo acto discriminatorio y racista hacia sus afiliados en medio de un complejo clima poselectoral.

SANTA CRUZ MANTIENE PARO INDEFINIDO Y LOS CAMPESINOS DAN UN ULTIMÁTUM

SANTA CRUZ/ LOS TIEMPOS

En medio de un ambiente de tensión por posibles enfrentamientos, Santa Cruz cumplió ayer su séptimo día de paro cívico indefinido como medida de presión para anular las elecciones generales del 20 de octubre. Los efectos de la medida se traducen en el alza de precios y escasez de productos de primera necesidad.

Aunque la mayoría de la población cruceña acata el paro, también se observan dificultades en la distribución de productos básicos como el GLP, situación que ocasionó largas filas en centros de venta. El presidente de la Cámara de Distribuidores de GLP, Fernando Segovia, informó que el cierre de calles y avenidas dificulta el tránsito de camiones repartidores.

El incremento del precio de productos como la carne de res y de pollo es otro problema. Pese a que la Alcaldía intensificó los controles en los mercados, parte de la población manifiesta su malestar por los precios elevados. El kilo de pollo subió de 15 a 20 bolivianos y el de carne de res de primera, de 32 a 40.

A diferencia del lunes, Santa Cruz vivió ayer una jornada sin enfrentamientos. Sin embargo, suman las denuncias de actitudes intransigentes de parte de quienes bloquean las calles y no permiten el paso ni siquiera a ambulancias.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, pidió a la población dar paso libre a vehículos de emergencia. Además, se declaró alerta roja departamental ante la ola de violencia, pues sólo el pasado lunes se registraron más de 30 heridos, dos de gravedad.

Por su parte, el sector campesino de los municipios de los valles cruceños dio un ultimátum, hasta hoy, al Comité Cívico. “Damos un plazo de 24 horas para que depongan sus actitudes antidemocráticas, amedrentadoras a la población, incitando a la violencia; caso contrario, como movimiento campesino, vamos a seguir avanzando hacia la ciudad de Santa Cruz”, dijo el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Vallegrande, Andrés Morales.