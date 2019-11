Precios de productos de la canasta familiar y para Todos Santos suben en mercados paceños

LA PAZ |

Por las diferentes protestas que se registran en la urbe paceña, los productos principales de la canasta familiar y para la festividad religiosa de Todos Santos registran un encarecimiento en los diferentes centros de abasto de la urbe paceña.

En un recorrido que hizo la agencia ANF por el mercado Rodríguez, Garita de Lima y Max Paredes, se pudo constatar que los precios del quintal de la harina y arroz y la carga de papa subieron en más de 50 bolivianos; el azúcar, fideos, manteca, aceite vegetal también se incrementaron y otros "desaparecieron" de los comercios por la alta demanda de la población, que acude para abastecerse por el paro cívico indefinido que se cumple en la sede de Gobierno desde hace una semana.

Canasta familiar

En los mercados Rodríguez y Max Paredes, los más requeridos por las personas son el arroz; el quintal que antes costaba Bs 250, ahora tiene un precio entre Bs 270 y 290, dependiendo de calidad.

Mientras que el azúcar se incrementó de Bs 190 a 220. Sin embargo, este producto "desapareció" de los centros de abasto.

De acuerdo a los comerciantes, la razón fue por la alta demanda en las últimas dos semanas y porque los distribuidores no pueden llegar a la urbe por los bloqueos que se mantienen en el territorio nacional, aunque afirmaron que esperan que en los próximos días se normalice la dotación.

Sin embargo, algunos compradores como Inés Huaycho denunció que los vendedores de abarrotes "ocultan" los productos por la coyuntura para subir "abusivamente" los costos.

"Dice que ya no hay azúcar, desde el fin de semana solo te venden por bolsas de 5 kilos y a un costo de Bs 45, cuando estaba a 30. Se están aprovechando, están escondiendo los quintales para hacer subir los precios. Es una pena que se aprovechen así de la gente, debería haber controles porque después ya no van a bajar los costos", lamentó.

Otro de los productos que registra un alza considerable es la papa, antes de los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, los costos de la arroba oscilaban entre Bs 30 y 45, pero ahora llega a 70 y 85.

Las verduras y hortalizas también se elevaron, la cuarta de la zanahoria costaba Bs 10, ahora se encuentra en 15. Similar precio tiene la cebolla y las arvejas. La libra de tomate subió de Bs 2 a 4.

Todos Santos

Los precios para los productos para hornear pan y masitas para Todos Santo también se elevaron, principalmente la harina; el quintal subió de Bs 170 a 290. Hace un par de semanas, el quintal se cotizaba entre 140 y 215 bolivianos, ahora las comerciantes de la calle Gallardo, en Max Paredes, y las principales tiendas de abarrotes de El Tejar, ofrecen el producto por encima de Bs 170 y 290 bolivianos, la arroba está a Bs 60.

De acuerdo a las vendedoras de abarrotes, la harina más costosa son las de marca Espiga de Oro, Cañuelas, Pampa Blanca, todas de origen argentino, que cuestan entre Bs 190 y 290, y antes se podía comprar con Bs 170. Las marcas como Leticia y Princesa, ambas de origen boliviano, cuestan entre Bs 160 y 180, anteriormente su precio variaba entre Bs 150.

Manteca, queso y huevos En el caso de la manteca vegetal, a granel la libra se comercializa en Bs 8 y 9, el precio "normal" estaba entre Bs 6 y 7. El mismo producto de la marca Karina de un kilo se vende entre 10 y 10,5 Bs, el precio anterior era de 9, según las vendedoras consultadas.

Mientras que el huevo mantiene su precio; la unidad está entre 0,60 (pequeños) y 0,80 centavos (grandes). Los de origen criollo se venden a Bs 1 (por unidad).

El queso considerado esencial para la elaboración de masitas para la fiesta de Todos Santos, se incrementó considerablemente; el producto se vende entre Bs 20 y 25 (los grandes), su costo regular estaba entre Bs 15 y 18. Los más pequeños cuestan entre Bs 8 y 10, antes se vendían a 5.

Las comerciantes consideran que es habitual el alza de estos ingredientes en esta temporada y aseguran que el precio se normalizará. Sin embargo, los compradores se quejaron por la "escasez" del producto y afirmaron, que muchas de las vendedoras subieron indiscriminadamente el precio, aprovechando los conflictos que existen en el territorio nacional.

"No pude encontrar queso criollo en los mercados, quería comprarme para hacer empanadas y rollitos, pero ya no hay en el centro. Fui a buscar hasta la zona del cementerio y no encontré, tuve que comprarme un queso San Javier, pero no es lo mismo", contó Juana, una ama de casa.

Las flores, pasankallas y frutas también sufrieron un incremento en sus costos entre Bs 5 y 10. Las comerciantes afirmaron que es habitual el alza de estos productos en esta temporada y aseguraron que el precio se normalizará en las siguientes semanas.