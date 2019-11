¿Quién es la magistrada del TSJ propuesta por Camacho para asumir la Presidencia?

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, aseguró que una decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es la única persona capaz de asumir el mandato presidencial por no ser afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Con la carta (de renuncia) de él (Morales) y de toda la sucesión constitucional; no queremos a García Linera, no queremos a los presidentes del Senado y de Diputados. Queremos que asuma, como tiene que ser, la decana de Tarija de la Corte Suprema (María Cristina Díaz Sosa), la única que no es masista”, dijo el sábado Camacho.

¿Quién es María Cristina Díaz Sosa?

La magistrada, María Cristina Díaz Sosa, nació el 24 de abril de 1957 en Tarija. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene diplomados en derecho civil y una maestría en educación superior.

Es docente titular en la universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Fue juez de la Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija. También asumió funciones en la Corte Departamental Electoral.

Trabajó en Derechos reales, en el Consejo de la Judicatura, hizo asesoramiento jurídico en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre otros cargos en instituciones públicas.

Denuncia por extorsión

Díaz Sosa y un funcionario de su confianza, en diciembre del año pasado, fueron denunciados en el Ministerio Público de Tarija por un presunto cobro de $us 10.000 a cambio de la asignación de un juzgado en esa capital.

La autoridad negó esos supuestos cobros y alegó que esos nombramientos son de competencia del Consejo de la Magistratura y no de los magistrados.

La denuncia llegó a la Fiscalía de Tarija el 4 de diciembre en contra de la magistrada y su colaborador, a quien sindica como “recaudador” de coimas, por la supuesta comisión de los delitos de cohecho pasivo, extorsión y uso indebido de influencias.

Díaz rechazó las denuncias y dijo que pidió al fiscal departamental de Tarija iniciar investigaciones sobre las denuncias.

