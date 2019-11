Cívicos van a La Paz, definen cierre de fronteras y cerco a instituciones

El cabildo de la unidad que se desarrolló anoche en Santa Cruz determinó el cierre de fronteras, el cerco de las instituciones estatales para evitar que ingresen recursos y una marcha desde El Alto a la Casa Grande del Pueblo, para entregar una carta al presidente Evo Morales instándole a renunciar a su cargo.

Ni videos, ni audios ni ninguna de las pruebas contundentes contra el mandatario fueron presentadas en el cabildo, como se especuló los días previos en redes sociales, tras el ultimátum que Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, dio al Presidente el pasado sábado para que renuncie en las próximas 48 horas.

El plazo venció ayer y Camacho aseveró que “sabíamos que Evo Morales no iba a renunciar”, por lo que anunció la serie de nuevas medidas de presión, que se implementarán —aseguró— con el respaldo de los comités cívicos de todo el país, el Consejo de Defensa de la Democracia (Conade) y plataformas ciudadanas.

“Hemos decidido radicalizar las medidas. Paralizar desde las 00:00 de mañana (martes) todas las instituciones estatales y las fronteras de manera pacífica pero firme”, indicó, señalando que no serán cercados los hospitales, aeropuertos ni servicios básicos.

Camacho aseveró que “el pueblo va a resguardar las instituciones del Estado, y su renuncia (de Morales) será sin Estado que gobernar. No va a tener ingreso de un solo peso al Estado (…) basta de que usen nuestra plata para matarnos”.

“En sus manos está la pacificación del país. Mire las calles, sus movimientos sociales le dicen que se vaya. Somos un movimiento cívico pacífico ciudadano, sin levantar una sola arma queremos llegar a La Paz. Le instamos firmar la carta y que renuncie”, indicó.

El líder cruceño afirmó que “habiendo aprobado que el paro continúe, les pido que no bajemos la guardia, no tengo ningún problema que allá (en La Paz) se tome mi vida o libertad, Santa Cruz tiene que estar fuerte. Dios me va a traer con la carta firmada”.

La carta será entregada hoy tras una marcha desde El Alto a la plaza Murillo, junto a cívicos y líderes opositores, que exigirán la renuncia del presidente.

El cabildo cruceño fue seguido en pantallas gigantes en varias concentraciones en el interior del país. En Oruro, Tarija, Cochabamba y Trinidad, cientos de personas se concentraron en las plazas para ver las resoluciones del cabildo de la unidad.

Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), participó del cabildo en Santa Cruz y dijo que el paro continuará hasta que el presidente Morales renuncie.

“Estamos en 28 días de paro (en Potosí), eso se llama dignidad. Alguien dijo: ‘Dignidad no se come’, pero mi madre me enseñó una cosa: ¡con dignidad se vive carajo!”, dijo.

Desde La Paz, el rector de la UMSA y líder del Conade, Waldo Albarracín, dijo que más allá de la carta están las resoluciones del cabildo, que marcan la línea de la estrategia de protestas contra el fraude electoral.

En Cochabamba, las plataformas ciudadanas anunciaron que harán cercos pacíficos a las instituciones estatales, aunque no adelantaron detalles por estrategia.

La Policía movilizó todo su contingente a la espera de órdenes para proteger los bienes del Estado.

14 días de paro indefinido. El paro contra el fraude electoral comenzó el 23 de octubre en seis de los nueve departamentos de Bolivia.

DATOS

Cabildo aprueba beneficios para Policía y FFAA. El cabildo comenzó debatiendo el tema de la Policía y aprobó una serie de beneficios para esta institución. Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, dijo que la Policía está con su pueblo y aseguró que la institución pide igualdad salarial, planes de vivienda, restituir unidades tradicionales, plan de carrera para generales y otros beneficios, que también llegarían a las FFAA desde enero de 2020.

Transporte del oriente se suma al paro indefinido. La Cámara de Transporte del Oriente de Bolivia se sumó ayer a las medidas de presión para la renuncia del presidente Evo Morales. Desde hoy paralizarán sus actividades.

MAS DICE QUE CAMACHO VA POR GOLPE DE ESTADO

REDACCIÓN CENTRAL

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS), rechazó las resoluciones del cabildo de la unidad que se realizó en Santa Cruz y dijo que el líder cívico Luis Fernando Camacho está “impulsando una aventura golpista”.

“El señor Camacho ha propuesto radicalizar las medidas y han sido puestas en evidencia sus falencias y la inviabilidad de sus propuestas”, dijo.

“Queda claro que Camacho optó por una línea radical, que no será capaz de cumplir, que daña la economía del país. Está impulsando una aventura golpista”, manifestó Salvatierra.

Salvatierra dijo que para ocultar el fracaso de su estrategia golpista, Camacho lanza amenazas para dañar el país y la economía.

Según la presidenta del Senado, “por suerte para parte de la oposición democrática”, la estrategia golpista no es respaldada, pues la Iglesia y otros sectores han hecho constar que Bolivia debe salir de la crisis por un diálogo.

“La escalada golpista propuesta al país por el señor Camacho va a fracasar”, indicó.

Salvatierra descalificó la marcha prevista para hoy desde El Alto a La Paz, donde se pretende que los cívicos entreguen a Morales su carta de renuncia.