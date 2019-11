Mesa acusa al Gobierno de promover discursos de odio y actos de discriminación

El excandidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, acusó hoy al Gobierno de tener un falso discurso de pacificación y de promover el odio, racismo y discriminación.

“Lo que pasó con Camacho no es una hecho espontáneo, es una acción decidida por el Movimiento Al Socialismo (MAS), contradiciendo discursos que llaman a la pacificación y el no racismo, que genera acciones de violencia de manera explícita, discriminación y racismo”, expresó Mesa en conferencia de prensa.

Mesa realizó esta afirmación después que se difundiera que personas afines al MAS crearon un cerco en la puerta del aeropuerto internacional de El Alto para controlar las entradas y salidas de las personas después de verificar su lugar de procedencia pidiendo su cédula de identidad, aquellas personas que nacieron en Santa Cruz tenían prohibido el paso.

Esta medida fue tomada para impedir el paso del presidente cívico cruceño Fernando Camacho a la sede de Gobierno.

“Eso es racismo y discriminación, que no nos engañen que no nos haga creer que son movilizaciones espontaneas que no lo son. Es una decisión del Gobierno y responsabilidad del presidente Evo Morales”, afirmó Mesa quien a su vez pidió garantías para que todos los ciudadanos bolivianos puedan transitar por el territorio nacional.

Además, ratificó Comunidad Ciudadana mantiene su posición de exigir nuevas elecciones generales como única salida democrática a los conflictos que vive el país. Además, exigió la renuncia inmediata de los funcionaros del Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Electoral Departamental de las diferentes ciudades el país.