Personas afines al Gobierno en El Alto impiden el paso de una mujer por ser cruceña

Un vídeo ciudadano que se difunde en redes sociales muestra cómo un grupo de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) controla la salida de las personas del aeropuerto de El Alto pidiendo su carnet de identidad para verificar su procedencia y permitir o no su salida.

Las imágenes reflejan el instante en el que una mujer de pollera impide el paso de otra mujer tras verificar que es de Santa Cruz.

“Es de Santa Cruz ella, no va a pasar. En Santa Cruz no nos dejan caminar ustedes a nosotros. Váyase a Santa Cruz”, insiste a gritos la mujer de pollera en el vídeo.

Además, pide a la mujer cruceña que se arrodille si quiere pasar el cerco.

“Arrodíllese, así han hecho los cambas a mi gente, les vamos a hacer igualito. Vaya a Santa Cruz. No van a pasar los cambas”, expresa.

Paola Inofuentes, que aseguró ser pariente de la mujer cruceña, aseguró que pudo salir gracias a la ayuda de otras personas de El Alto asegurando que "no todos son así".

Pudo salir, recibió ayuda de varias personas, gente de El Alto también porque los alteños no son así, los cruceños no son así, no somos así.

— Paola Inofuentes (@palenquera) November 5, 2019