[EN VIVO] Enfrentamientos entre afines al MAS y manifestantes en La Paz

La directora de la unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y exministra de Justicia, Virginia Velasco, estuvo presente en el cerco de personas afines al Movimiento Al Socialismo (... Ver más Altos funcionarios de Gobierno estuvieron en el cerco a Camacho

El ministro de Economía, Luis Arce, informó hoy que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país tuvo una pérdida económica de 167 millones de dólares durante los 14 días... Ver más Arce reporta pérdida de $us 167 millones por paros y advierte con la suspensión del pago de bonos

El líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aseguró hoy, después del cerco de grupos de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que su salida del aeropuerto de El Alto no fue por... Ver más Camacho: No me fui de El Alto por voluntad propia, me sacaron con mentiras