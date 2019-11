Aclaración sobre transmisión en vivo de Los Tiempos

Ante la información tergiversada que circula en las redes sociales sobre la entrevista al cuñado de Limbert Guzmán (20), el joven que falleció este miércoles en Cochabamba tras los enfrentamientos, Los Tiempos aclara a la población que rechaza la utilización partidista de las declaraciones vertidas por el entrevistado en ese contacto en vivo.

Este medio realizó una entrevista al familiar, en una transmisión en directo, con la única intención de conocer el estado de salud del joven agredido en los enfrentamientos de Huayculi, Quillacollo.

Las afirmaciones del entrevistado, respecto a una supuesta remuneración hacia el afectado por bloquear, no fueron el foco de este reporte y no se reprodujeron en nuestra nota informativa, sobre la situación del fallecido. Sin embargo, al ser una entrevista en vivo, el vídeo que se publicó en nuestra página de Facebook no puede ser editado y decidimos bajarlo para que se deje de hacer un uso interesado.

Los Tiempos precauteló la identidad del entrevistado ante el pedido realizado por él mismo y frente al difícil momento que atraviesa la familia.